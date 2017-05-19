達立：是全國唯一州 砂設監察機制

（本报古晋18日讯）砂首长署部长（廉政与监察）拿督达立朱菲立表示，砂拉越先于联邦政府和其他州政府，成为全国第一个成立监察机制的政府。

不过，他说，现阶段，该部门还在进行着职权范围的拟定工作，接下来，部门会即刻与廉正和砂州政府属下各执法机构、相关非政府组织及民间组织展开交流活动，以对部门辖权范围作出更详细的刻画，也会在全砂各地展开巡回活动，让各阶层人士更认识新部门扮演的角色。

“监察的工作源自1809年的瑞典，当时监察人员负责处理民众对公共服务和地方政府的不法行为投报。瑞典的监察人员职责为，确保公共部门和公务员遵守法律及其他规范，及对品行不端的公务员采取纪律行动。”

他称，全球许多国家皆领养了源自瑞典的监察模式，好比纽西兰。而纽西兰的监察模式为，对政府部门的投诉展开调查、对无法根据《官方资讯法》要求，提供所要求之资料的部门或机构展开调查、保护吹哨者及调查监狱和其他扣留中心的行政及为各政府部门提供反馈和训练，鼓励良好的施政行为。

“州政府成立廉正与监察部门，是为了提高砂州政府的廉正程度、确保砂州政府不会成为贪污的温床、确保社会的公正与公平、针对民间对州政府的投诉采取行动及在调查砂州政府和行政人员时，监视州政府的举动和反应。”

达立朱菲立今日在砂州议会会议上进行部门事务总结时指出，廉正在确保砂州政府的良好与持续性发展和行政扮演重要角色。砂州公共服务的6个核心价值中，廉正是最受重视的价值。

“州政府在招募人员时，采用一个分为5个阶段进行，具有竞争性及透明化的招募程序，以确保所招募的人员拥有良好价值观和正直的态度。”

他强调，光是有着优秀的学术表现是不够的，申请者在申请公职时，必须首先通过3个阶段的审核，包括学历鉴定、语言能力检测及公职考试，在晋级进入面试环节前，必须要通过心理剖析。

“公职申请者还需要被查证其财务状况，确保不是破产人士，之后在一名宣誓官面前，作出所提供个人资料正确的声明。应征成功后，政府会为新进人员提供为期30天的入职培训，并透过系列的活动和课程，灌输新进人员政府所倡议的6个价值观。”

达立朱菲立透露，在擢升一名人员之前，州政府的部门会调查该名人员的犯罪记录，而且该名人员还需要对教育贷款的还款状况作出说明，确保该名人员拥有良好的财务信用。

“所有的公务员在每5年都要向政府申报他们的财产，被擢升者也有义务要向政府申报财产。”

他解释，虽然砂州政府已建立一个良好的体制来确保公务员拥有廉正行为，但州政府相信砂州还有进步空间，所以首长拿督阿玛阿邦佐哈里决定加强对廉正的主张，成立一个由部长领导的部门作出管理。