達立朱菲立： 應向村長舉報 若發現有人派發毒品

（本报古晋25日讯）首长署（廉政与监察）部长拿督达立朱菲立呼吁家长及村民在发现有不法份子渗入到甘榜或住宅区贩卖毒品应举报，而勿抱着坐视不理的心态视之。

他说，家长若发现有人派发毒品，应该向村长举报，若村长未采取行动，可以向警方举报，甚至可致函给他掌管的首长署部门。

他了解或许年长者或会担心爆发冲突，因此可以致函给其该部，告知社区内所发生的现象。

他说，根据他阅读所知，的确有不法分子到甘榜地区派发毒品，一些情况甚至是每晚都到访甘榜。

他是今早出席于古晋治疗与关怀康复中心举行的伊斯兰论坛闭幕仪式上致词时，如是表示。

他指出，在新内阁中，他受委掌管新的部门，即廉政与监察，该部门理论上简单，但要实践确是非常困难。

他也形容，若官员严正取缔便可帮助解决问题，然而问题是不法份子会贿赂官员，如果官员被诱惑而接受，问题便会持续变得更严重。

他指出，打击毒品问题其实需要各界合力，才能成功，否则毒品问题在社会中持续出现，导致荼毒了下一代大好前途，后果不堪设想。

他说，不少毒品案件中，也有不乏是受过高等教育者，在社会工作时任高职，然而却被毒品诱惑而染上毒瘾，导致前途被毁。