道格拉斯 移交砂民防局 8救災羅厘1救災船

大马民防局总监阿兹米（左）赠送纪念品予拿督阿玛道格拉斯（右）。

（本报古晋24日讯）联邦政府今日乃分配8辆总值524万5千896令吉、每辆重达5公吨的救灾罗厘和一艘价值64万令吉的双栖用救灾船艇予砂灾难管理委员会，再由该委员会转交给砂民防局。

砂灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯是于今日移交救灾用途的罗厘和双栖用的船艇予砂民防局仪式后召开新闻发布会上发言时表示，联邦政府此举旨在增加砂州天灾救援的设备，以期强化所有救灾工作确保顺利进行。

他表示，所分配的救灾罗厘体积非常高，除了在陆地上行走外，也能涉水行驶，因此，他代表州政府感激联邦政府和首相等所有单位提供的协助。

尽管如此，他欲再向联邦政府寻求额外4辆的救灾罗厘，以期在砂州每个省份可以获得一辆救灾罗厘的分配。

也为砂州副首长的他说，本身一直积极与相关救援单位掌握最近资讯，以确保全砂各地的救援单位随时做好救援准备，尤其是无法预测的水灾发生，

“我在州议会也说了，目前虽然有雨出现，不过气象预测砂州气候会逐渐出现干燥现象，所以救灾工作务必准备就绪。”

他指出，根据过去经验，州内的一些地区也许会面对缺水情况，因此，当局需做好准备随时可以派出救援设备提供救灾工作。