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週四德育班家長說明會 紫星閣歡迎家教出席

发布于 May 29, 2017
紫星阁德育班已在5月21日正式开课。图为志工老师合影。
紫星阁德育班已在5月21日正式开课。图为志工老师合影。

（本报美里28日讯）为了推广经典教育，传承中华文化，美里德教会紫星阁将于6月1日（星期四）上午9时至10时30分，在该阁举办《德育班》家长说明会，欢迎家长及师长出席聆听。
当天，居銮德教会紫銮阁《德育班》老师将在紫星阁与美里区家长及师长们交流分享经验。
分享会目的是号召更多志工，尤其是身为父母家长者，一起加入发展经典教育的阵容，同心协力弘扬中华传统文化，好好引导教育下一代勤习孝悌敬长。
另一方面，为了加强《德育班》志工老师推广经典教育的信心，积极发扬经典教育，同天也将进行德育班老师与志工培训课程，希望透过此课程，能够培养出有爱心且有兴趣者加入并成为德育班团队成员，以教育儿童学习中华传统道德教育。
紫星阁财政许为隆接受记者询问时表示，中华经典教育是教导孩子长善、养性及品德的培养，培育具中华儒家思想的孝仁子弟。
“幼儿养性，童蒙养正，少年养志，成人养德，《德育班》是教品格、长善根，学的是中华老祖宗的智慧，并不涉及任何宗教意识，只要是学道德模范，做有德之人都可学习中华经典教育。”
他称，要管好別人，先管好自己。家长做好榜样，孩子自然会参与。因此，他希望家长们陪同孩子一同参加《德育班》，让儿童快乐学习，也让父母家长跟孩子一同成长，成为有智慧的快乐父母。
许为隆说，德育班已在5月21日正式开课，目前还是开放招生，欢迎年龄介于4岁至12岁的小朋友踊跃报名参与，并且也希望号召更多志工老师，尤其是父母家长者一起加入发展经典教育的阵容，同心协力弘扬中华传统文化，引导教育下一代。
有关德育班的课程是专为12岁以下的儿童所设的，所谓“童蒙养正”，让中华传统美德融贯入星星幼苗的心灵，从而建设有道德修养的美好社会。
德育班教育课程内容将以弟子规为纲要，并将在8至9月时间内完成弟子规伦理道德教导，以“学道德模范，诵中华经典，做有德之人”为教案来开展活动，在基础上，积极灌输中华传统美德。
学生们除了诵读弟子规、论语、三字经等经典，志工们也通过故事、影片、歌曲、角色扮演、节庆、游戏、手工等教导孩子们在生活上的种种行为、礼仪等等的优秀中华文化。
美里紫星阁德育班在每周日进行，上课时间分为早及午班，为时1小时30分钟，早上班是从10时至11时30分，下午班是从1时至2时30分。有兴趣者可向紫星阁办事处(电话：085-430428）、杨贤曾（电话：012-8778131）或贝康寕（电话：012-8830332）报名。


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