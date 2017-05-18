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通訊部關注藍鯨挑戰 促家長留意孩子行為

发布于 May 18, 2017
惹拉尼佐哈里（坐者）了解小孩学习上网的情形。
惹拉尼佐哈里（坐者）了解小孩学习上网的情形。

（双溪大年17日讯）通讯与多媒体部副部长拿督惹拉尼佐哈里表示，该部密切关注“蓝鲸挑战”死亡游戏，目前我国并不能下载相关网络游戏，也没有接到相关投报。
他说，这个源自俄罗斯的“自杀游戏”，已经传到世界上多个国家，不过在我国仍没有相关例子，该部门将不会允许相关游戏流入我国。
因此，他也提醒家长们要密切关注孩子的行为，尤其是社交网络上的行为，更加要密切监督。
副部长是于今日上午在吉中美农拉沙沙洋花园巫统礼堂，为一个马来西亚网络中心主持开幕后，回应传媒的提问时这么表示。
此外，他披露，政府将在国内设立约800个一马网络中心，以便为郊区居民提供上网及学习电脑资讯的便利。每个网络中心约耗资100万令吉。而人民只需付费5令吉，就可终身免费享用相关设备。
他说，人民应该善用网络的方便，除了获取资讯，建立社交关系之外，也可经营网络生意，赚取收入。
与此同时，他提醒人民要警惕网络上的病毒，看到来历不明的链接，不要随意去按，也要经常刷新数据，以防病毒入侵。
此外，该部门也将采取行动对付在网络上散播假消息者，当局的系统可以追查到相关人士的身份，同时劝请网民不要随意转发未经证实的消息。


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