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通往晉漢連省5地 輕快鐵以晉機場為中心

发布于 May 23, 2017
州议会结束后，首长拿督阿玛阿邦佐哈里（左2）和同僚们心情大好的准备离开州议会。在场左起包括副首长拿督阿玛阿旺登雅、副首长拿督阿玛道格拉斯及地方政府与房屋部长拿督沈桂贤。
州议会结束后，首长拿督阿玛阿邦佐哈里（左2）和同僚们心情大好的准备离开州议会。在场左起包括副首长拿督阿玛阿旺登雅、副首长拿督阿玛道格拉斯及地方政府与房屋部长拿督沈桂贤。

（本报古晋22日讯）砂首长拿督阿玛阿邦佐哈里建议，规划中的轻快铁基础建设将从古晋国际机场为中心点，路线通往古晋市中心、哥打三马拉汉、达迈、巴达旺及西连。
他也建议，未来可在根据转站人口密集度，迎合需求而在各个轻快铁站建设更多地产。
他强调，如果不趁现在开始建设轻快铁，未来土地价值将会提高，而且还需建设更多道路、高速达到、高架大道等来应付，届时一样会耗资数以亿计的资金。
他也强调，他是根据相关策划者提供的资料而做出的上述建议，而策划单位们自今年初便已根据香港及新加坡的专家所作的研究，积极展开工作。
阿邦佐哈里是今日于州立法议会，进行首长总结时，如是指出。
此外，他也表示，为了达到建立“更好的古晋”目标，古晋市的核心结构规划必须包括公共交通系统，让有关系统刺激未来的城市发展。
他也表示，一套完整公共交通系统将是一个综合系统，其中包括轻快铁作为核心，并以公共巴士系统、德士及私家车作为辅助。
不但如此，未来规划也将包括针对脚车骑士及行人的建设。
他称，良好规划及建设上述公共系统，主要是可以让市民降低生活开销，如建设可负担房屋及价廉的公共交通。这样一来，各个轻快铁站及巴士站附近都会建成一个社区，并将会建有学校、饮食坊及商业中心等。
他也指出，公共交通系统的建设，不管是巴士系统或轻快铁系统，都会根据需求及永续经营而建，以迎合人民的需求。
“轻快铁建设将会分阶段落实，届时将会刺激古晋及周边地区的发展。”
他说，长期来，人民可以想象到“更好的古晋”将环绕哥打三马拉汉及巴达旺、而且还包括巴哥、达迈、伦乐、石隆门及西连。而中心点，便在于古晋国际机场，路线连接到古晋市区各地。
他说，根据人口增加比率，“更好的古晋”之范围内的车辆增长率达到25%，即32万辆至40万辆汽车，这已经到达需要建设轻快铁系统的门槛了。他说，在未来一切规划如资讯与通讯工艺系统及交通系统建设完善后，古晋市中心及“更好的古晋”范围人口增长率将会更快速，甚至吸引身在外国的人民回来。
他说，古晋在2030年的人口可能达到120万或130万人。


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