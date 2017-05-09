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追討拖欠逾2千萬稅金 稅收局徵稅行動

发布于 May 9, 2017
砂拉越内陆税收局长兰乐格莉（中）为砂内陆税收局“征税行动”流动队伍主持挥旗礼时摄。
砂拉越内陆税收局长兰乐格莉（中）为砂内陆税收局“征税行动”流动队伍主持挥旗礼时摄。

（本报古晋8日讯）砂内陆税收局展开“征税行动”！该局今日动员63名官员组成的21支征税队伍，于南砂向471名拖税者征取总值约2千226万令吉的拖欠税额。有关税额主要为拖欠至少有两年的税额。
砂拉越内陆税收局长兰乐格莉于今日为该征税行动的流动队伍主持挥旗仪式后，透过文告表示，这是该局在2017年第二次展开的征税行动。
该局此次在南砂区展开征税行动，所涵盖范围包括古晋市中心，柏特拉再也、达万再也、朋岭、BDC、石角、七哩、三马拉汉、朋尼逊路、巴达旺、新生村、西连、斯里阿曼、英吉利里、木中、及砂拉卓。
资料显示，此次南砂地区所拖欠税额共471宗，即达2千226万4千565令吉，分别是61宗的公司拖欠税额1千43万3千100令吉42仙，与410宗的非公司拖欠税额1千183万1千464令吉58仙。
值得一提是，上述数据主要是拖欠至少有2年的税额。
是项征税行动旨在提升和唤醒民众对定期缴税的意识，否则可面对当局施以严厉对付。
砂内陆税收局此次征税行动乃是全国各州同步展开为期两天的行动，即8至9日，全国共有592名官员参与是项行动。
被列入征收行动名单内的拖欠税务者，倘若无法缴还所拖欠税额，当局将援引1967年所得税法令第104条文进行对付。
根据数据显示，全国共有3千838名拖欠至少有2年的税务人士，即总额3亿2千619万2千令吉的拖欠税额，而当局在也放眼在今年杪可征收到90%的拖欠税额。
至于在今次为期两天的征税行动中，全国内陆税收局则放眼征收1千631万令吉为目标。


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