轉換計劃或退還母金 13金錢公司崩盤

（槟城7日讯）“4月天”对非法集资公司会员而言是个“恶梦”的开始，如今崩盘风继续追到5月，至今已有13家“金钱公司”相续崩盘、陷困，这些公司有者选择转换计划并退还母金予会员，一些老板则消失无踪，似乎当局还没介入执法行动，他们已站不稳脚。

这些金钱公司皆是在4月中开始，自JJPTR陷困风波越闹越火热后，相继传出其他金钱游戏计划崩盘、卷款逃走和转换计划的情况。JJPTR是于4月22日晚上，在社交网上传崩盘消息，其创办人李宗圣在2天后才在脸书专页上宣布其投资平台MT4遭骇客入侵，5亿令吉在一夜里蒸发。后来，该公司宣布将退还母金给部份投资者。

此外，瑞威Richway和CYL（Change Your Life）集团，于4月28传出崩盘消息，不过对方皆选择更换计划以挽留住投资者的信心，声称没有崩盘。CYL采取更换计划后，从原先的“资金盘”转换成“拆分盘”，令会员不能及时拿到现款，当下怒喊“钱可以少拿，但不可以不能拿”。瑞威richway更换的计划包括停发佣金，同时将会员的回酬降低，从原先30%降低至4.5%。

另一家公司MAXflex投资计划开盘不足一个月，在会员人数破万之际，于4月27被宣布崩盘。据在该脸书专页留言的会员指出，该计划是每天会获得12%回酬，但大部分的会员们都越来越迟收到回酬，并常以“人手和过账不足”为由敷衍投资者，令他们感到不满。

也有者提及，该计划原先指“每天领取回酬”，但却不能确确实实地每天领取回酬，甚至拖延半个月才能领取一次回酬，令会员对该计划心生怀疑及不满。

也有一家名为BSV（BRILlIANT SOLID VENTURE）的公司在社交网群组声称，该公司为了不让资金被国家银行冻结，已决定退还，所有投资金额予所有会员们。

该公司是在我国贸消部与国家银行、警方，以及国家安全理事会等所成立的专案小组打击投资活动后，发出这项消息予会员。不过，该公司强调不是崩盘，而是为了会员们的血汗钱着想，才做出退款决定，同时提及尚未获得利润的会员可获退款，至于早前有获利润的会员，仅会退回一半金额，另一半金额将会分批退款。

另一家公司GMFX于5月1日疑因崩盘，在毫无预警的下将微信群组会员们全踢出群组，会员们质疑“GMFX也倒了？”

GMFX是继JJPTR、Richway和CYL陷入困境后，在没有发布通知下，将群组会员们全员踢出群组，甚至再也搜索不到有关GMFX的脸书专页及官方网站。记者今日再尝试搜索该网站时，发现网站已变成以阿拉伯语操作的网页，脸书专页最后一则贴文是停在今年1月24日。

自GMFX传出崩盘消息后，另一家名为 GD Income Builder的公司，于5月4日在微信群组里传出崩盘消息。起初，会员们误以为是旗下Gaming399陷困，纷在微信群组里向管理员发文，管理员起初强调该组织并没陷困，并指为了避免其他会员撤资，声称会尽快给予会员们通告。

在会员们等待超过24小时之后，该微信群组并没发布任何相关消息，其中一名会员尝试拨打电话予微信管理员时，才发现对方早已关机，下落不明，情况不明朗。