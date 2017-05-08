首页 新闻 国内新闻 轉換計劃或退還母金 13金錢公司崩盤

轉換計劃或退還母金 13金錢公司崩盤

发布于 May 8, 2017

（槟城7日讯）“4月天”对非法集资公司会员而言是个“恶梦”的开始，如今崩盘风继续追到5月，至今已有13家“金钱公司”相续崩盘、陷困，这些公司有者选择转换计划并退还母金予会员，一些老板则消失无踪，似乎当局还没介入执法行动，他们已站不稳脚。

这些金钱公司皆是在4月中开始，自JJPTR陷困风波越闹越火热后，相继传出其他金钱游戏计划崩盘、卷款逃走和转换计划的情况。JJPTR是于4月22日晚上，在社交网上传崩盘消息，其创办人李宗圣在2天后才在脸书专页上宣布其投资平台MT4遭骇客入侵，5亿令吉在一夜里蒸发。后来，该公司宣布将退还母金给部份投资者。

此外，瑞威Richway和CYL（Change Your Life）集团，于4月28传出崩盘消息，不过对方皆选择更换计划以挽留住投资者的信心，声称没有崩盘。CYL采取更换计划后，从原先的“资金盘”转换成“拆分盘”，令会员不能及时拿到现款，当下怒喊“钱可以少拿，但不可以不能拿”。瑞威richway更换的计划包括停发佣金，同时将会员的回酬降低，从原先30%降低至4.5%。

另一家公司MAXflex投资计划开盘不足一个月，在会员人数破万之际，于4月27被宣布崩盘。据在该脸书专页留言的会员指出，该计划是每天会获得12%回酬，但大部分的会员们都越来越迟收到回酬，并常以“人手和过账不足”为由敷衍投资者，令他们感到不满。

也有者提及，该计划原先指“每天领取回酬”，但却不能确确实实地每天领取回酬，甚至拖延半个月才能领取一次回酬，令会员对该计划心生怀疑及不满。

也有一家名为BSV（BRILlIANT SOLID VENTURE）的公司在社交网群组声称，该公司为了不让资金被国家银行冻结，已决定退还，所有投资金额予所有会员们。

该公司是在我国贸消部与国家银行、警方，以及国家安全理事会等所成立的专案小组打击投资活动后，发出这项消息予会员。不过，该公司强调不是崩盘，而是为了会员们的血汗钱着想，才做出退款决定，同时提及尚未获得利润的会员可获退款，至于早前有获利润的会员，仅会退回一半金额，另一半金额将会分批退款。

另一家公司GMFX于5月1日疑因崩盘，在毫无预警的下将微信群组会员们全踢出群组，会员们质疑“GMFX也倒了？”

GMFX是继JJPTR、Richway和CYL陷入困境后，在没有发布通知下，将群组会员们全员踢出群组，甚至再也搜索不到有关GMFX的脸书专页及官方网站。记者今日再尝试搜索该网站时，发现网站已变成以阿拉伯语操作的网页，脸书专页最后一则贴文是停在今年1月24日。

自GMFX传出崩盘消息后，另一家名为 GD Income Builder的公司，于5月4日在微信群组里传出崩盘消息。起初，会员们误以为是旗下Gaming399陷困，纷在微信群组里向管理员发文，管理员起初强调该组织并没陷困，并指为了避免其他会员撤资，声称会尽快给予会员们通告。

在会员们等待超过24小时之后，该微信群组并没发布任何相关消息，其中一名会员尝试拨打电话予微信管理员时，才发现对方早已关机，下落不明，情况不明朗。

 


  • ent010905

    By2新加坡健身遭關燈騷擾

    双胞胎女团By2妹妹Yumi昨晚爆气开骂，她和姐姐Miko在新加坡上健身房运动，几个男教练不仅偷拍，还故意关灯，笑看她们受惊，“人与人之间是要互相尊重的，彻底的失望在自己家乡居然发…
    May 8, 2017
    5 second read
  • ent030905

    GD戒烟3個月破功　 哈烟照登上外媒

    韩流夯团BIGBANG队长G-Dragon（GD）引领时尚潮流，是不少人崇拜的对象。他年初才在演唱会中许下戒烟心愿，让不抽烟的胜利兴奋不已，没想到相隔短短4个月又在IG上传抽烟照，…
    May 8, 2017
    5 second read
  • ent020905

    梁栢堅床照糾紛 爆逼小女友吞胃藥墮胎

      擅玩二次创作讽刺时弊的填词人梁栢坚，曾跟王菀之、陈淑庄及吴若希等传绯闻，他昨日被网友在社交网惊爆床照，现年40岁的梁栢坚半裸疑似跟女爆房，网友爆料指控梁栢坚背正印女友…
    May 8, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 新村住家没有围栏阻挡冲力，住家铁门也被撞毀。

    違法駕駛倒撞入屋 13歲撞斃82歲老嫗

    （怡保7日讯）13岁少年从家中倒退车时误踩油门，使轿车失控撞入对面住家，撞及在客厅内观赏电视节目的82岁独居华妇，头部重创的老妇送院抢救约9小时后因伤重身亡。 此宗意外事故是于周六…
    May 8, 2017
    0 second read

  • 凱里：塑造新時代政黨 冀國陣30%年輕人上陣

    （北海7日讯）巫青团团长凯里希望在来届大选国阵能有30%的年轻候选人，为国阵塑造新时代政党形象。 “在过去的大选中，国阵给选民的形象，成为‘只是供旧人上阵’的阵线，但，年轻选民越来…
    May 8, 2017
    0 second read

  • 清真寺前鳴笛引發群毆 警接3極端言論投報

    （新山7日讯）新山奥汀苑清真寺前鸣车笛引发群殴事件引起热议，一些网民在社交媒体发表极端言论，单在柔州，目前已接获3宗相关投报。 柔州总警长拿督斯里万阿末说，该案发生后，有网民在社交…
    May 8, 2017
    0 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭