軍方：齋戒月不會停止行動 菲動用強大火力圍剿 激進分子

菲律宾军方27日出动轰炸机轰炸马拉维激进分子窝点，当地民宅区冒出滚滚浓烟。菲律宾军方27日出动轰炸机轰炸马拉维激进分子窝点，当地民宅区冒出滚滚浓烟。

（菲律宾马拉维28日综合电）菲律宾安全部队周六向菲南棉兰老岛马拉维市的伊斯兰极端激进分子发射制导火箭炮，并誓言军方不会因为斋戒月已经开始而放弃对激进分子的围剿。

这是菲律宾军方首次动用如此强大的火力来打击当地激进分子。菲南军方发言人埃雷拉告诉记者：“我们已经找到激进分子盘踞的地点，所以我们正在展开精确空袭行动来摧毁这支武装队伍。”

领导棉兰老岛西部地区军事指挥部的加尔维斯则说：“攻击行动的主要目的是要遏制当地的无法治状态，让马拉维恢复正常生活，好让我们这里的人民能够在斋戒月的时候回返家园。”

据目击者透露，周六又有大批载满海军陆战队成员的卡车驶入了人口以穆斯林居多的马拉维。

菲律宾总统杜特蒂周五曾表明，愿意与激进分子头目展开谈判，但双方展开会谈的可能性看来不大。菲律宾军方发言人埃雷拉说，尽管斋戒月已经开始，但铲除马拉维激进分子的行动仍会持续。

他说：“对当地的穆斯林来说，在斋戒月（空袭）是痛苦的，但我们目前的任务是保护马拉维。”

埃雷拉透露，要把激进分子赶出马拉维有一定的难度，因为他们分散成多个小组，转移到不同民宅，并占据了狙击手的位置。他说：“他们也获得其他武装组织的支持。”

在棉兰老岛，伊斯兰激进分子同罪犯和贪污官员合作是很平常的。马巫德、阿布沙耶夫和其他较小的强硬派组织对于和平谈判都不感兴趣，他们近年来也寄望伊国组织能够为他们提供援助。

菲律宾安全部队是在周二突袭马拉维一栋房子，准备缉拿阿布沙耶夫一名头目哈皮隆，却遭约100名已宣誓效忠伊斯兰国组织的激进穆斯林武装组织马巫德（Maute）反击。激进分子过后在市内作乱，与政府军打游击战，迫使杜特蒂当晚宣布，在棉兰老岛实施军事管制。

恐怖分子发起动乱意在接管棉兰老岛

持续了五天的交战至今已导致13名士兵、2名警察和41名激进分子身亡。当局也证实，有两个平民在激进分子攻占的一家医院被杀害。

此外，军方也在调查，有关激进分子在他们设立的检查站杀害九人的报道是否属实。

据菲律宾《商报》周六报道，杜特蒂在提呈给国会的军管报告书中说，菲南恐怖分子最近发起的动乱，意在接管整个棉兰老岛，其目的是要为伊斯兰国组织在菲律宾设立一个省。

杜特蒂在报告中指出：“根据恐怖组织、地方犯罪分子、不法武装分子之间所建网络与结盟情形来看，加上马拉维市的劫城行动，这些都是他们达成长远目标的重要环节，也就是控制整个棉兰老岛。”

他说：“（马拉维市的）局势需要迅速且果断地处理，以确保人民安全及国家完整。”

该报告引述情报称，马拉维市已有75%被恐怖分子渗透。

不过，菲律宾国防部长罗伦沙纳表示，相信马拉维市发生的武装冲突有望在一个星期内结束。

罗伦沙纳强调，杜特蒂已指示要严厉打击恐怖分子。他指出，极端组织在马拉维市的行动已经是公然叛乱，菲律宾当局别无选择，只有通过军事行动解决问题，但相信“不用超过一个星期”就能解决。