越洋中獎350萬？ 誤信騙局女郎借阿窿

（吉隆坡30日讯）误信真的中了350万彩金，女销售员不慎坠入老千圈套，为了得到这笔彩金竟向阿窿借贷钜款，非但拿不到彩金，并且还需面对阿窿的追债，痛苦不已。

来自隆市沙叻秀的一名49岁叶姓女销售员是在友人牵线下结识一名疑是香港公民的陆姓男子，双方后来常通过手机应用程序Line联系，陆姓男子成功赢获叶女士的信任后，便表示已于今年3月以她的名义买了5000令吉香港六合彩，而且她已赢得350万令吉奖金！叶女士听了信以为真。

陆姓男子随后要叶女士汇款2万2500令吉作为银行处理转账六合彩奖金手续费。以为天降福星的叶女士不疑有诈，为了取得该笔彩金，竟向阿窿借贷，并汇了2万2500令吉给该名男子。

不料，陆姓男子过后再要求叶女士另外汇入7万令吉作为奖金的税务，叶女士这才如梦初醒，怀疑已中老千圈套。

“他说有关彩金的税务为2%，对方已代为清还其中的1.8%，要我只须缴还其余的0.2%。”叶女士表示。

叶女士感觉不妥而拒从他愿，不料竟于在4月27日接获自称是来自香港海外交易中心税务局“官员”的电话，口出恐吓要她“缴税”，否则将投报她逃税及洗黑钱。所幸叶女士没有进一步听命任由摆布，反之向家人反映求助，同时也在本月29日（昨日）向警方投报，并向马华公会公共服务及投诉局主任拿督斯里张天赐求助。

张天赐在记者会上指出，类似骗案司空见惯，令他不解及气恼的是，还是有人不慎坠入老千陷阱，不过此次案情有别于往是老千在钱未到手后，竟语出恐吓，恶人先告状要投诉受害人洗黑钱，威胁对方听命于他，以便乖乖献上钱财。

叶女士说，他对涉案的陆先生了解不深，彼此只是一般关系，并没有涉及情爱，至于在问及牵线的友人何在时，他说对方已移民外国。

张天赐不齿有关老千的作法，并促与叶女士一起与陆先生会面的一班人士能把陆先生的照片公诸于世，避免其他民众坠入圈套。

他指出，老千的干案手法都大同小异，常借用社交媒体结识受害人博取对方信任后下手，他们会说送出的礼物被扣在关卡或机场或是受害人成为彩票的幸运儿，使对方在心生贪念不疑有诈下上当。

他说在其过去两年来处理了10宗的类似骗案，其中有7人为女性，且多数为40岁左右的单亲妈妈，涉及被骗的财物损失高达88万9000令吉，其中有人更单独被骗28万3000令吉。这些受害人甚至向阿窿借贷。

所以他对类似的个案已鲜于处理，唯独此次叶女士个案涉及恐吓成分，才破例为对方召开记者会。

他也表示叶女士如今连本带利共欠下2万5000令吉高利贷，要清还恐有难度，惟叶女士清还借贷的2万令吉母金却是天公地道。

张天赐也再次呼吁群众勿再坠入类似陷阱。