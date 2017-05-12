起3噸魚貨值5萬 海事局逮1漁船扣25人

25位来自越南渔夫被捕。

（本报美里11日讯）越南渔船在距离瓜拉巴南30海里作业，大马海事局执法组成功逮捕1艘渔船及扣留25人。

大马海事局美里分局执法组于本月9日出海进行巡逻工作，10日上午11时35分，该局执法组在距离瓜拉巴南30海里的海域上，发现2艘渔船正在作业。

海事局美里分局执法组主任汉巴里今午在新闻发布会上指出，当时执法官员怀疑2艘渔船来自外国，并即刻上前突检，但是船上的渔夫看到执法组后，就纷纷试图逃离，朝向汶莱海域行驶。

不过，幸好该局成功拦阻其中1艘渔船，执法人员上前检查时，证实该艘渔船来自越南，且没有任何入境准证，同时船上有25位越南人。

该局即刻将渔船和25人扣押，他们的年龄介于17岁至58岁之间，他们将面移民局和非法入境作业的两项控状，有关船只和25位越南渔夫已被带回布劳马来尤的海事局码头进行调查。

在25位越南渔夫当中，其中9人拥有身份文件证明，另外16人没有任何文件。此外，该艘渔船没有任何证件，相信是非法入境作业的渔船。

他说，该局在渔船起回3吨鱼货，这些鱼只都是好品种的鱼，总市价大约3万至5万之间，该局将在近期内将这些新鲜鱼卖出。