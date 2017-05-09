起近100公斤毒品 檳警破最大煉毒廠

现场媒体都被要求带上口罩。

（槟城8日讯）槟州警方肃毒组侦破两年内最大规模的炼毒厂，起获近100公斤的各类毒品，同时起获33公升的冰毒原料甲基苯丙胺油（Meth oil)，这批毒品估计高达680万令吉。大批毒品浓烈的化学味呛鼻全场！

槟州总警长拿督威拉蔡义来总监指出，起获的原料和毒品在市场上估计可为毒贩带来高达680万令吉盈利，其中单是33公升的冰毒原料，估计约92万令吉左右。

他周一召开记者会说，在警方侦察后，于上周五（5月5日）早上突击了垄尾山庄一栋组屋单位，成功逮捕一名50岁左右的华裔男子，并通过其手上的钥匙进入住家，破获这所炼毒厂。

由于警方发现许多炼毒工具和化学药物，初步相信该处是嫌犯主要的炼毒厂。警方也从男子住家内搜出许多种毒品，包括海洛因、冰毒、粉状摇头丸，以及粉状咖啡因。警方调查发现，该炼毒厂已运作大约1个月左右，所提炼的毒品都是供本地市场所需，惟暂无法断定落网男子是否还有其他同党。

“虽然被逮捕嫌犯拥有组屋单位的钥匙，但不能百分百确认他是炼毒厂首脑或仅是一名成员，警方调查后获知单位是男子租的。”

他续说，该嫌犯的尿检呈阳性反应，并有3项犯罪记录，其中一项是30年前的偷车案。该名男子将在1952年危险毒品法令第39（b）（贩毒）条文下接受调查，一旦罪成必须面对死刑。嫌犯将被延扣至本月12日（周五）以助调查。槟州肃毒组主任麦都警监及查案官也有出席记者会。