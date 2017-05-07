起訴泰公司漏油污染水域 印尼索賠87億

（印尼雅加达6日综合电）多年前澳大利亚西北岸外的钻井台原油泄露，漏油污染了印度尼西亚群岛水域环境。印尼当局如今向经营该钻井台的泰国公司索赔20亿美元（约87亿令吉）。

2009年8月，泰国探油公司澳亚PTTEP位于澳洲西北部岸外的蒙塔拉油井发生大规模漏油事件，该公司花了10个星期的时间才止住漏油。

这是澳洲最严重的海上钻井事故，印尼在帝汶海专属经济区因此蒙受经济损失。

印尼海事部副部长阿里夫昨天透露，当局周三正式入禀雅加达法庭，就此事提出民事诉讼，向澳亚PTTEP及其母公司泰国国营石油勘探开发集团索赔约20亿美元。

印尼政府也要求冻结肇事公司在印尼海外内的资产。

阿里夫称，漏油事件导致印尼海域中大面积的珊瑚礁、海草草甸和红树林遭破坏，甚至死亡。

多年来，印尼试图和肇事公司通过谈判解决问题，但该公司始终无法给予令人满意的回应。“我们觉得他们没有认真处理这个问题。”

阿里夫说，由于澳亚PTTEP没有在2012年底出面签署对漏油事故达成的协议，由印尼和泰国时任外交部长组成的独立委员会无法解决这个问题。

澳亚PTTEP昨天没有做出回应。该公司曾表示，综合研究显示“在最靠近印尼海域的高度敏感和多元生态系统，没有受到持久性的影响”。

去年8月，约1万3千名印尼藻农在悉尼向澳亚PTTEP提出集体诉讼，声称上述漏油事故严重影响他们的生计，索赔2亿澳元（约6.4亿令吉）。