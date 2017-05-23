起獲槍支子彈 潛逃6小時後落網

许多居民闻讯前往现场围观。

（本报古晋22日讯）警长枪杀女友后潜逃，最终于案发6小时后落网，而警方也在嫌犯身上寻获犯案的枪支和子弹。

此外，该名警长在接受尿液测试时，其尿液对毒品呈阳性反映，因此不排除他在之前曾经服用非法的违禁毒品。

该宗案件于昨午3时15分左右，在西连甘榜卡凯发生。

砂警察总监于昨晚证实此案件，并表示警方已成功于昨晚9时35分，在马当路一带的商场逮捕涉案的36岁警长。

死者查悉为克丽斯蒂，与前夫离婚后，带领2名孩子和嫌犯同住在布拉甲，而嫌犯则是该警区的行政主管。

据了解，死者和嫌犯是于上周三（17日），从布拉甲返回西连的娘家过夜，而死者则是于前晚独自驱车出外，并于昨午3时许返回，然后二话不说就开枪击毙女友。

犯案后，该名警长便是驱车逃离，而其女友的母亲则是发现命案后，向毗邻居民求助。

当地警方接获投报后，马上派员赶往现场展开调查工作，并全面追击涉及此命案的警长，结果于昨晚9时许，在古晋马当路的某商场逮捕涉案警长。

据了解，该名涉案警长36岁，来自西马玻璃市，离婚，其2名孩子由前妻照顾，他是于2004年加入警队，并于2012年调遣到砂拉越布拉甲。

而警方根据初步调查推测，涉案的警长可能是和女友（死者）发生感情纠纷，最终按耐不住，开枪把女友击毙。

此外，警方在逮捕该涉案警长时，也在其身上查获怀疑是枪杀死者的手枪，手枪里的弹闸有14枚子弹；同时其身上还有一支装有15枚子弹的弹闸和装有20枚子弹的小铁盒。

目前，警方已是援引刑事法典302条文进行调查。