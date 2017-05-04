走私軍火圖炸清真寺 5州捉IS

（吉隆坡3日讯）大马皇家警察政治部反恐组最近在5个州属展开取缔行动，逮捕6名涉嫌达伊沙恐怖组织的本地人，包括一名医学实验班女学生。

嫌犯年龄介于26岁至41岁，即4名男性及2名女性，他们分别于3月24日至4月25日期间，在吉兰丹、雪兰莪、马六甲、柔佛及槟城州被捕。

全国警察总长丹斯里卡立在文告指出，该名在一间本地学院升学的26岁女生是于4月4日在吉隆坡国际机场被捕。

他说，这名女嫌犯是在2016年8月29日飞往土耳其参加该恐怖组织活动，并在今年2月5日等候我国达伊沙恐怖组织头目莫哈末万迪指示潜入叙利亚之际，遭土耳其执法单位扣留。

他提到，警方在3月24日及25日则逮捕2名年龄分别26岁及41岁男子，他们涉嫌同谋从泰南走私军火，以供应在我国的达伊沙恐怖分子使用。

之后，警方于4月20日，在马六甲及柔佛州逮捕一名41岁失业汉及一名32岁工厂工程女助理，前者曾参与叙利亚达伊沙组织，后者则涉嫌通过Google Plus应用软件宣扬该恐怖组织。

另一名41岁男子则在槟城落网，他涉嫌在2014年起，通过15个面子书账号，宣传达伊沙组织活动，同时也策划袭击槟城的什叶派清真寺。

6人是在刑事法典及2012年国家安全罪行（特别措施）法令下被扣。

此外，卡立透露，警方目前努力追踪一名涉嫌从泰南走私军火的27岁男子，他与3月24日及25日被捕的两名男子是来自同一组，其最后住址是在吉兰丹兰斗班让甘榜格达。

公众若有任何嫌犯情报，可联络警长莫哈末巴里奥曼 011-26924829。