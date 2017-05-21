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走私數百野生動物 日男子雅城機場被捕

发布于 May 21, 2017
51岁的内藤胜英（右2）16日私运野生动物，在雅加达国际机场被海关人员识破拘捕。（法新社）
51岁的内藤胜英（右2）16日私运野生动物，在雅加达国际机场被海关人员识破拘捕。（法新社）

（印尼雅加达20日综合电）一名日本男子企图从印度尼西亚走私数百条蛇、蜥蜴等种类珍稀的野生爬虫类动物，在雅加达国际机场遭海关人员识破，当场被捕。

嫌犯疑是不法集团主事者
落网嫌犯是51岁的内藤胜英，当局相信他是一个活跃了超过12年的大型国际非法贩卖野生动物集团的成员，而且在该不法集团中扮演重要角色。
机场公司负责人鲁查亚指出，嫌犯是于周二（16日）被捕，机场安检人员在他携带的多个行李箱内发现65条绿树蟒、181只婆罗洲蜥蜴及7只猪鼻龟。
据了解，嫌犯在雅加达落网前曾到过苏门答腊岛棉兰。苏门答腊岛大面积的森林是许多珍贵及濒危野生动物的栖息地，也是走私犯的“货源地”。嫌犯被捕时正准备乘搭飞机前往东京。
非政府组织野生动物保育协会发言人提斯娜说，事发时嫌犯独自带着四个手提箱和一个箱子，引起机场人员怀疑。
“机场X光安检人员看到箱子里的东西可疑，要求打开查看，结果发现数百条爬虫类动物，其中大部分都是活的，只死了四只。”
她指出，嫌犯是一名走私野生动物的重要惯犯，曾于2005年在澳大利亚被捕。
这次嫌犯在印尼落网，一旦被控及罪名成立，他将根据印尼保护野生动物法令，被判处最高坐牢三年的刑罚。


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