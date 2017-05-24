賴彩云：業務多元化 沒集資 滿星雲尋求納斯達克上市

林立迎率领中国投报人拉起横幅谴责满星云诈财。

（吉隆坡23日讯）金钱游戏色变之际，在国家银行金融警戒名单榜上有名且遭19名中国公民投报诈骗的满星云（MonSpace）集团创办人拿督斯里赖彩云透露，全球会员有1400万人，单在大马有至少百万人时，同时撇清公司与JJPTR不同，公司并未集资，反之其中一家子公司目前已寻求美国纳斯达克股票交易（Nasdaq）上市。

赖彩云是在周二在面对民主行动党泗岩沫国会议员林立迎联合刘天球率领中国投报人上门踢馆要求赖彩云交代诈骗一事，如是在记者会上透露公司资产、作业等方式，同时也交代前全国总警长丹斯里慕沙哈山在公司的角色。

她斩铁截钉指出，公司与JJPTR不同，“我们不同JJPTR在掏钱后会获取固定的回利，反之他说公司并未向会员集资，满星云为一家互联网公司，旗下公司业务多元化。”

针对国家银行列入金融警戒名单内，赖彩云说迄今未接获国家银行指示，不过公司律师已受指示以便可尽快向国家银行作出主动动作，呈报公司资金资产等相关报告。

慕沙哈山任子公司MSNI主席

针对慕沙哈山被指为其一家子公司的主席高职一事，她交代说慕沙哈山为寻求上市的子公司MonSpace Net Incorporated(MSNI)的公司主席，“我们是因为对方的社会信誉而委任对方出任公司主席”，她说该子公司MSNI公司目前已在纳斯达克的OTC（场外交易板）列示，唯尚未正式上市，“我们是在去年12月开始寻求上市，目前公司的股票尚有待正式上市后才能交易”。

她指出，寻求上市不易，她承认不希望风波会造成上市受挫，我们不希望美国的证券交易所会因为风波使到上市受挫。

针对中国人的投报诈骗一事，赖彩云指出对这其中存在的问题不了解，她一方面承认中国人持有的股票证书为公司发出，不过这些都是“原始股”，而且并非对方掏钱购买，反之却是公司送给对方的。

他指出，这些原始股在正式上市前不能交易，这些股票何时交易有待上市。她同时指出公司的全球会员有1400万人，其中中东及北非国家的会员人数占了40%，其他会员来自大马印尼等，在马的会员约占10%，也意即逾百万名会员。不过这些会员包括非活跃会员人数。

不过针对公司资产总市值时，赖采云却表示手头上没有掌握数据，唯她透露寻求上市的MSNI的市值却是10亿美元，公司的股票目前在场外交易市场属于QD股，并非pink股（劣质股）；她同时透露，满星云将持有该上市公司的超过一半股权。

赖彩云指出，满星云是在去年1月正式设立公司总部，一年来投入不少实体发展，包括在吉兰丹州将发展2000多依格的农业发展地，将在今年6月会有收成，她指出这些实体发展都志在使穷人及一般老百姓受惠。她表示，作为一家企业公司也希望能获国人的认可以便能继续发展。

而针对来自不管是警方或是国家银行的传召助查，她表示公司将会全面的给予配合。此外赖彩云说在发生中国人投报及国行列为警示名单后，并未发生任何退出会员的浪潮。反之她说公司的大门随时开放接受会员的投报。