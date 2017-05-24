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貿長：國際糖價下跌 白糖不漲價

发布于 May 24, 2017
国内贸易、合作社及消费人事务部长拿督斯里韩查再努丁在部门推介“#不要太过量”(#janganlebihlebih)运动。
国内贸易、合作社及消费人事务部长拿督斯里韩查再努丁在部门推介“#不要太过量”(#janganlebihlebih)运动。

（布城23日讯）国内贸易、合作社及消费人事务部长拿督斯里韩查再努丁以国际糖价下跌为由，表明政府无意允准糖商调高糖价。
他说，政府曾批准白糖调高11仙，这已经足够。
他强调，除非糖厂商面对亏损，政府才另加考量。
他提醒糖厂商说：“有赚钱够支付薪资等就好了，怎么可以这边宣布赚了数亿令吉，那边要求调涨白糖价格？别再提过份的要求！”
他今天在部门推介“#不要太过量”(#janganlebihlebih)运动后，针对国内糖厂商要求调高白糖价格的要求后，向媒体如是表示。
他说，基于国际白糖价格在3月时每磅为22至23美分，因此，政府宣布将白糖价格从每公斤2令吉84仙调至2令吉95仙，涨幅11仙。
他说：“（目前）国际白糖价格下滑，白糖每磅为17美分，为何我须这么做（调涨糖价）？”
韩查坦言，那些要求调涨白糖价格的糖厂高阶领导，也亲自拜会他提出有关要求，不过他已拒绝。
他认为，糖厂商希望赚取更多的盈利而要求政府调高白糖价格 。
询及落实燃油价格每周自由浮动后，该部是否接获石油公司欺诈的投报，他指出，该部昨天已传召相关石油公司，会在本周针对相关事宜做出宣布。
另外，他希望透过“不要太过量”运动向人们宣导不要过量的想法，从购物到生活作息，甚至过度渲染一些课题导致他人不满等。
“例如，每周的燃油价格调整制度，很多人往往在我尚未公布之前就到处散播新价格，难道稍等我宣布不行吗？”
他希望人民能将“不要太过量”成为口头禅，逐渐贯彻在生活中，如浪费食物。


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