財政部秘書長伊萬瑟里嘉 主管TRX及大馬城

财政部秘书长丹斯里伊万瑟里嘉。

（吉隆坡17日讯）首相拿督斯里纳吉今日宣布，委任财政部秘书长丹斯里伊万瑟里嘉为敦拉萨国际贸易中心（TRX）及大马城的主席，其团队将全权处理这两项计划以及一马发展公司的“资产货币化”。

这也表示，自2015年成立并落实一马发展公司合理化计划的布迪曼委员会（Budiman Committee），将告一段落。

纳吉在一项声明中指出，在过去的数十年，吉隆坡已发展成为一个亚洲重要的城市，不仅不同的宗教信仰族群同住在一个屋檐之下，也吸引大批的游客前来；吉隆坡也渐趋成为区域及国际的贸易中心。

“这是因为我们不动摇地专注经济发展所致，包括提升其重要的基本设施以及交通，这为吉隆坡带来很重要的影响。”

纳吉指本身对于吉隆坡有更高的期待，冀望它能成为领先世界的首都，带领国家的转型计划。

“作为大马最大型的计划，位于首都策略性的地点，大马城会成为吉隆坡新的城市中心，成为年轻人及家庭的活力社区，同时也是商业，无论大小，蓬勃发展的新中心点。”

他认为大马城也将成为各造包括游客聚集的点，享受我国的艺术及文化气息。

“除了办公室与住宅塔之外，我们也要大马城成为经济发展的催化剂，带动就业机会，这包括新的吉隆坡互联网城市，数码自由贸易区的中心点。”

此外，他指在大马城，我国也希望将之打造成一个旅游区以及交通中心点。

“大马城将是马新高铁的终站，也衔接捷运、电动火车、机场快铁及12条高速公路。”

纳吉指，由于大马城的关键性，因此必须要拥有适当的领导人选、合作伙伴以及合适的所有权结构，以便充分发展其潜能，惠及国家及人民的利益。

另一方面，首相表示，敦拉萨国际贸易中心及大马城将在不久后发出征求计划书（RFP），以寻求大马城的主要发展商。

“与一些不实报导相反，终止之前的合约是最终的决定，不会被恢复。”

财政部之前宣布，脱售马来西亚城有限公司（Bandar Malaysia）60%股权予中国铁道工程机构（马）有限公司（CREC）和依斯干达海滨控股有限公司（IWH）的交易已告吹，原因是买家无法在期限内付款。

纳吉续称，主发展商的遴选程序，将涉及到严谨的条件，包括审核发展商过去的纪录、工程完成速度、内容创作以及财政能力。

他指当局会寻求达致最高的价值标准，以便纳税人的利益受到保障。“对于伊万的领导，我有绝对的信心，大马城的发展前景将会不断壮大。”