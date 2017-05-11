財務資源與業務計劃講座 廉律國際青商代表參盛

JCI KLM会长拿督斯里施振龙（右）、SAME首席执行员符策勤（中）和JCI Riam会长杨富贵（左）合摄。

（美里10日讯）廉律国际青年商会（JCI RIAM）于本月7日会长杨富贵参与了一项由吉隆坡文华国际青年商会（JCI Kuala Lumpur Mandarin）与首相署、马来西亚中小型企业拓展中心合作联办的讲座会，主题为“SAME财务资源与业务计划”。地点位于马来西亚连锁协会，梳邦再也。

参与主讲由来自SAME首席执行员符策勤，活动策划主任为周宇丽及商务对话主任黄其祥。

主要课题是为缓解创业者的财务困境，申请商业贷款的途径和程序，创建适当的商业贷款建议及消除当地和全球经济的神话所创造的平台。

符策勤在介绍性发言中指出，许多企业家不知道SAME已建立了很多平台以帮助本地企业家融资。正是为此，SAME成立的原因，他补充说将通过给予更多的选择和途径来帮助马来西亚经济。

同时，周宇丽提供了SAME的鹰眼视图、运作方式及秘书处自成立以来所做的工作。据他们介绍，SAME与当地部委和机构合作，共有6点方法，即多语言一站式中心（M-OSC），有助于传播、监督和加强当地中小企业的政策和信息；发布SAME金融资源指导手册（在同类移动中小企业档案馆）；其他融资方式（即天使基金、风险投资、拥挤资金计划、P-P贷款和保理业务）；商业计划指导和孵化；马来西亚中小企业冠军俱乐部；在线女性（O2O计划）；及全球中小企业和G至G支持营销与物流点对点合作以及清真认证销售。

黄其祥负责介绍向企业家提供财务援助的组织、每个贷款或拨款的最低和最高金额、种子补助机构及从这些平台中受益的一些更成功企业。

符策勤在主要演讲中阐述了申请财政援助的正确做法，包括撰写商业计划的简要教学。他还介绍了获取种子补助金和商业贷款的潜在缺陷，全球经济如何影响到马来西亚企业，并鼓励当地企业家在批评当地和全球经济时更加实时。他补充说，这些技能对于把本地企业发展到更为发达的水平方面，至关重要。

国际青年商会宗旨是为青年提供发展领导才能，培育社会责任感增进友谊之机会，为全球社会发展作出贡献。它借个人发展、社会发展、商务发展及国际机会等方向，而每年主办各大小的活动，以提供发掘每个会员潜质的机会。

该会呼吁更多的青年人参与廉律国际青商，视青年商会为个人发展提升的平台。如有意成为廉律青商会的一份子，请联系会长杨富贵（手机：0165798390），或浏览网页www.facebook.com/JCIRiam，Miri.