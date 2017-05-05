豬哥亮病情惡化 “這幾天是關鍵”

谢金燕已排定5月20日纽约演出。

综艺天王猪哥亮罹患大肠癌住进台大医院已2个多月，大家都很关心他的病情，据不愿具名知情人士透露，他癌细胞转移到肝脏，1周前病况恶化，“这几天是关键”，猪哥亮日前病情稳定时，院方曾给予口服化疗药物，盼能进一步控制病情，但仅服药2天，他的身体已支撑不住，只好停止治疗，最近病情更差，医护团队随时监控病情，已进入密切观察期。

猪哥亮原本病情尚称稳定，每天清醒时间长逾10小时，还可在病房听歌、吃水煎包，但据该人士表示，猪哥亮病况1周前开始逐步恶化，因癌细胞转移到肝脏影响，肝功能明显衰退，出现眼白发黄、皮肤泛黄等黄疸症状，代表已肝衰竭，每天清醒时间仅剩4小时，其余时间都在昏睡，家属已打算将猪哥亮转到安宁病房，但仍未下最后决定。

对此，猪哥亮经纪人昨低调表示，他病况OK，没有更好，也没有更坏，病情就差不多如从前，也没有说要出院。猪哥亮病情恶化，但谢金燕已排定5月20日纽约演出是否仍依计划出发？谢金燕经纪人球球昨回复：“有关猪大哥的病况请由猪大哥的家人回复，艺人私事、家事我不会回应，而关于520纽约活动昨日已回复，1年前就允诺出席，既使心中万般纠结都该依约履行承诺，相信老天会有最好的安排，母娘也会庇佑猪大哥！母娘慈悲。”