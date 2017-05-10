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豐田壞消息 營利估減384億

发布于 May 10, 2017

（东京9日讯）受日圆升值影响，日本汽车业龙头丰田汽车公司（Toyota Motor）预料将在10日宣布上年度营业利益大减1兆日圆（约马币384亿令吉）的坏消息。

日经新闻报导，投资人与分析师更在乎的是，丰田能否在本年度扳回一城，而日圆兑美元汇率与美国市场的销售将是二大关键因素。

研调机构QUICK的调查显示，分析师平均预估，在至3月31日止的2016会计年度，丰田汽车的营业利益将较一年前缩水30%至1.99兆日圆。

市场已将日圆今年首季对美元贬幅高于预期的正面影响纳入考量，丰田本年度的销售动能与日圆走势，则是各界最关注的重点。

在汇率方面，或许能参考丰田供应商的看法。Denso与爱信精机（Aisin Seiki）预估的日圆平均汇价分别为110与105日圆兑1美元，这两家公司对日圆走势的预期通常与丰田相近。

日圆上年度兑美元平均汇率为108，日圆兑美元汇率降至110，能让丰田的营业利益攀升1千亿日圆；若升值至105，丰田的获利就会缩水1千500亿日圆。

在销售方面，美国市场发展益发不明，为丰田获利前景增添不确定性。美国汽车市场是丰田最大获利来源，资深丰田高管表示，在当地的销量“并未大幅减缓，但也不处于良好状态”。

丰田今年前四个月在美国的月销量均较一年前下滑，连向来贡献强劲获利的豪华休旅车（SUV）与小货卡也出现走疲迹象。丰田自今年起降低对经销商提供的优惠，追求获利而非销售量。在目前的市况下，要让营收与获利双双成长实属难事。

投资人与分析师也密切关注日本与美国政府的关系。美国总统特郎普的保护主义政策与税改政策，可能对丰田产生莫大的冲击。


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