讓雪州政府如常運作 3伊黨雪行政議員不辭職

达基尤丁（左3）表示，根据《1959年成立雪州政府律法》，任何一名雪州议会成员应该维持其职务，直至雪州苏丹有任何的指示。左起莫哈末法兹里及端依布拉欣；右为纳斯鲁丁。

（吉隆坡18日讯）伊斯兰党中委会议决，3名伊党雪兰莪州行政议员续留州政府。

伊党中委会今日召开会议，会议一致通过3名伊党雪州行政议员无须辞职，以让雪州政府如常运作。

伊党署理主席拿督端依布拉欣在中委会议后召开记者会宣布，尽管伊党长老会通过该党与人民公正党断交的决定，但这并不会影响雪州政府的运作，因州行政议员是由雪州苏丹所委任。“直至目前，伊党的3名雪州行政议员将维持如常的工作，并不会因为与公正党断交的决定而受到影响。再说，伊党也不希望断交的决定干扰行政议会的运作。”

伊党总秘书拿督达基尤丁也引用《1959年成立雪州政府律法》的第53（7）条文，指除了州务大臣，任何一名雪州议会成员应该维持其职务，直至雪州苏丹有任何的指示；而任何一名雪州议会成员可以在任何的时间提出辞职。

“伊党中委会是根据这个律法做出这项决定，因此要求伊党行政议员辞官课题方面，并没有浮现任何的问题，所以这3名行政议员将继续留在州政府内，直到雪州苏丹有新的指示。”

他说，州政府有权委任地方政府官员，而在吉兰丹州，伊党与公正党断交的决定也不会影响丹州政府的行政运作，只是公正党中央宣布辞去所有丹州政府的职位。“这我也说了，委任是由州政府委任，而至于是否辞职则是由这些被委任的官员自行去做决定。”

询及倘若雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里欲辞退3名雪州伊党行政议员，达基尤丁则回应，雪州大臣必须先取得雪州苏丹的同意后，才能做出这项决定，否则雪州伊党行政议员将如常到州政府上班。

“雪州大臣不能单方面做出决定，毕竟州行政议员是由雪州苏丹委任，因此辞职也必须获得苏丹的同意。”

另一方面，针对有消息指伊党长老会通过伊党与公正党断交的决定，引发雪州伊党的不满一事，端依布拉欣则驳斥说这些传言并非事实，因断交的决定是在伊党代表大会经过党员的辩论，并寻求党员的通过才做出这项决定，而这项决定也是获得雪州伊党的认同。

出席这场记者会的包括伊党宣传主任纳斯鲁丁、吉兰丹州行政议员拿督莫哈末法兹里。