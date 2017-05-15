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讓砂有更大談判條件 錢進一籲顧大局投國陣

发布于 May 15, 2017

（本报诗巫14日讯）“自国阵人联党P211南兰委员会于去年底成立后，就立即投入服务。除了不定时在市区商场，市集或咖啡店设立流动服务站，也到南兰郊外地区包括长屋进行拜访及与市民，坡民做直接的交流，协助他们解决民生课题等。”
人联党武吉阿瑟支部青年团团长钱进一昨晚在国阵P211南兰选区联委会主办的“领袖与民集会”上致辞时，发表了上述谈话。
他指出，诗巫再也作为诗巫卫星市，是个典型的一个砂拉越精神的住宅区，住户有许多华裔同胞外，也有伊班及马来土著同胞们，大家都和平相处，互相尊重。
诗巫再也发展非常的完善，政府及乡村议会都为该区设立许多的公共设施，例如学校、图书馆、菜巴刹、警察局、诊疗所等，将来也将增建救火局及诗巫乡村议会办公室。
然而，诗巫再也及附近的地区缺乏工厂，造成就业机会非常的少。每天诗巫再也的居民都逼于无奈，花大约半小时至40分钟去市区工作，傍晚再花同样的时间回到家里。除了费时，也要花费许多金钱在交通费上，非常不方便。
也是人联党南兰区潜能候选人的钱进一认为，作为这一区的国会议员，理应帮这一区改善这一情况，要求设立更多的轻工业区及设厂，创造更多的就业机会给诗巫再也及附近的长屋居民及坡民。
惟许多坡民和长屋伊班友族都感到十分无助，并向该党投诉说，自从反对党在上届国会选举赢取南兰国会议席后，就鲜少在地区走动和服务，有的甚至只是选举期间来过拜票而已，之后就再也不见踪影了。他们都感到非常气愤和不满这样的服务态度。
“由于南兰国会议席在本届落入反对党的手中，导致这个选区每年损失1千万令吉，5年5千万令吉的发展款项，南兰选区内尤其是乡村和长屋地区都鲜少获得发展，坡民和土着同胞们都有很多的埋怨和不满。”
“倘若我们要回到南兰选区发展的正轨，大家必须要支持国阵人联党候选人，这是政治现实。”
他强调，来届国会选举如果是由国阵候选人获胜，配合泛婆大道的建筑，必带来南兰区巨大的改变和发展。这一区可以转型发展成货运转站中心，新的货物集散地，前景非常看俏。”
即将到来的国会选举将是关键，基此，钱进一呼吁选民要以大局为重，支持砂国阵，在来届国会选举赢取更多的议席，让砂拉越有更大的谈判条件，向联邦政府索取更大的权益和资源，加速发展砂拉越的基础建设。


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