警雷霆掃賭 逮853人起11萬賭款

涉嫌非法斗鸡的人士被载回警署盘查。

（本报古晋2日讯）砂警方于今年首4个月内，共展开261次肃赌行动，逮捕了853涉赌人士，并扣查295台打鱼游戏机及11万5千791令吉的赌款。

砂警察刑事调查主任拿督迪威古玛今日发布文告表示，261次肃赌行动中，共有209次是取缔非法出售黑万，证明警方在打击非法赌博活动上，绝不会手软。

迪威古玛也在文告里公布了砂警方于上周（4月23日至30日）肃赌行动的成绩，共展开21次突击行动，扣押34名涉赌人士。

“其中有20次肃赌行动是取缔非法出售黑万，而大部分都是在古晋进行。”

他说，21次肃赌行动分别是由砂警察总部（8次）、古晋警区（3次）、美里警区（3次）、木中（3次）、诗巫警区（1次）、石隆门警区（1次）、西连警区（1次）及砂拉卓警区（1次）展开，20次为取缔非法出售黑万，1次则是取缔非法斗鸡场。

“20次的取缔非法出售黑万行动中，警方共逮捕23人，查获7千578令吉，同时也充公手机、便携式打印机、投注纸张及计算机等用具。”

迪威古玛也透露，其中有8次取缔非法出售黑万行动是在古晋地区进行。

另外，警方也在古晋实都东某住宅区旁的空地取缔非法斗鸡场，逮捕11名涉案者，及起获各种赌博用具。

迪威古玛也说，34名涉毒被捕者为21男13女，年龄介于71岁至17岁之间，

“警方目前已是援引1953年公开赌博法令及1962年防止虐待动物法令进行调查工作。”