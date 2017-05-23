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警長槍殺女友案 馬茲蘭 不透露詳情

发布于 May 23, 2017

（本报美里22日讯）私人感情起杀机，布拉甲警长开枪射杀女友！
砂警察总监拿督马兹兰今早在美里警察总部进行新闻发布会上指出，嫌犯昨晚9时30分已在古晋马当某商业中心被捕，但没有透露进一步的案情和任何新进展。
此枪杀案于昨天下午3时15分发生在西连甘榜卡凯1间住家，死者证实为克丽斯蒂，与前夫育有2名孩子。
拿督马兹兰表示，嫌犯为布拉甲警局行政主任苏菲安警长，在警方的记录他是单身，没有注明再婚，至于女死者是否为他的女友他并不晓得。
记者询问死者目前是否已身怀六甲，马兹兰回应不知情，嫌犯开枪杀人动机初步相信是因为私人感情引起。
他说，昨天嫌犯的确到古晋出席警察会议，照理他应该是直接回布拉甲工作岗位，但不知为何会在西连的甘榜卡凯。
拿督马兹兰补充，嫌犯是一位警长，他有权力带枪去开会。他开枪射杀的枪支是警枪，警方已将凶器起回彻查。
消息指出，死者娘家就是案件地点，事发时死者母亲在家，死者则在卧房，嫌犯是驾车抵达该住家后，就冲忙走进卧房内开枪，然后就离开。
在家中的死者母亲听到枪声并走进女儿卧房看见她倒卧在血泊中，嫌犯已离开现场。
死者母亲即刻向1名男邻居求助，此消息迅速的传开，引起众人围观，该名男邻居协助女死者的老母亲前往西连向警方报警。


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