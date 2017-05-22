警申請延扣李宗聖等被拒 押往霹州協助調查

李宗圣等3人被警方押送到大山脚法庭申请延扣。

（大山脚21日讯）解救普通人（JJPTR）创办人李宗圣及2名助理，周日被警方押往大山脚法庭申请延扣，不过遭推事戴亚妮拒绝，一名相信是李宗圣友人的男子在3人被押离法庭时，对着李宗圣说“Johnson good”。

警方原向法庭申请将3人延扣4天至24日，但被驳回延扣申请。

槟州商业罪案调查组主任阿都甘尼表示，在法庭拒绝延扣后，李宗圣今天将被押往霹雳州，协助调查。

李宗圣代表律师再也布兰受询时指出，推事拒绝批准延扣的原因，是李宗圣等3人被捕至今已经6天，期间与警方充分合作。

3人是在上午10时50分乘坐警车抵达法庭，李宗圣身穿全紫色囚衣，两名助理则身穿紫色囚衣，橘色裤子，赤脚的3人神情淡定，全程没有避开媒体镁光灯。

据警方消息透露，截至周六，威中警方一共接获6宗JJPTR的投报，全槟则有7至8宗相关投报。警方援引刑事法典420（欺骗）条文展开调查。

延扣程序用了将近3小时完成，李宗圣等3人较后乘坐警车离开法庭，被押回威中县警署。

3人是从雪兰莪转至槟州助查，3人在周六被押至大山脚后，曾被带上大山脚法庭，不过当时并没有进行任何延扣手续。

获知李宗圣等3人即将在今日被押到大山脚法庭，大批媒体在上午8时已开始在大山脚法庭守候。