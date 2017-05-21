證明JJPTR有外匯交易 好友出示英國登記證書

（槟城20日讯）JJPTR（解决普通人）公司创办人李宗圣的一名身边好友，出示一张来自英国官方公司管理部门（Companies House）的登记证书，证明JJPTR在英国通过合法注册，并有外汇交易资格。

警方指，武吉阿曼警察总部与国家银行联合对JJPTR公司被冻结的几个共数百万令吉户头展开调查后发现，该公司无涉及外汇交易，而且大部分钱已转到国外。

对此，一名称是李宗圣好友兼JJPTR分行负责人的林先生联络本报，出示一张来自英国官方公司管理部门的登记证书反驳。

记者也据英国官方公司管理部门的网页查证，确实有一间名为“JJPRO LIMITED”的公司，注册在英国伦敦的地址，并在李宗圣（LEE, Choong Sen）名下，而且其公司号码与林先生出示的文件公司号码一样。

不过，JJPTR是在去年一月开始招收会员及营业，但据英国官方公司管理部门网页资料内容显示，该外汇公司是在去年3月12日才注册。

此外，林先生也提及，对于警方指没证据证明李宗圣的电脑被骇客入侵一事，他说只要能取得 MetaTrader4（MT4）用户号码及密码，任何人都可以进入MT4外汇户头内进行买卖交易。

“被骇的户头是有人拿到该公司的用户号码及密码后，登录MT4外汇投资内；骇客在短短的两分钟内进出买卖，就导致户头原有4亿9892万美金，在短短两分钟就只剩下1万2614美金，近5亿美金被亏完。

他解释，一旦买进外汇投资就相等于亏钱，所以需要时间来进行卖出，但骇客选择在买进后就立刻卖出，所以在连续多次买卖下，所有户头内的钱也随着不见。

他是因为JJPTR认识李宗圣，而他继续相信对方是因为了解MT4户头的投资者，只要一看户头内的资料，就知道所有的钱是被骇客亏完。

他也声称，了解MT4户头运作的人都是相当相信李宗圣，会质疑李宗圣者多数都不了解MT4。他相信李宗圣能东山再起。

林先生出示一组被指为李宗圣的身份证号码，并称中间两个辨别出生地的号码，能证明李宗圣就在美国出生，不过对方始终没出示身份证或其他证件来佐证。

林先生指，虽然李宗圣是大马公民，不过身份证号码中间两个辨别出生地的号码是“91”，而他通过国民登记局网站查证，“91”是北美州（AMERIKA UTARA）。

不过，记者再进一步要求提供李宗圣的身份证件或副本时，他回应指暂时无法拿到或向记者出示。根据早前警方发布的文告指，针对JJPTR事件警方逮捕了3名本地华裔男子，包括李宗圣协助调查。