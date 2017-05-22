謝金燕服喪義演 喊愛豬哥亮潰堤

猪哥亮15日大肠癌辞世，享寿70岁，女儿谢金燕昨依父亲遗愿在纽约义演，献唱父亲最爱的〈月弯弯〉、凤飞飞的〈想要跟你飞〉，数度泪崩，最后高喊“Daddy I Love You”。猪哥亮2009年复出，8年来至少9次公开喊话要和谢金燕见面，但她顾及母亲感受，不断错过父女团圆机会，直到3月猪哥亮卧病在床才破冰。谢金燕生母在猪哥亮生命倒数时刻选择原谅，但这几天未到灵堂上香，传下月20日可能出席猪哥亮告别式。

猪哥亮家属前天下午举行长达7小时的头七法事，谢金燕因赴美义演而缺席，内心纠葛可想而知。台北时间昨早9点，她在纽约皇后大学为纽约花莲慈惠堂庆典登台表演，中途哽咽，转身背对观众沉默了一下才继续，现场近2300名观众高喊“加油”为她打气。

魔术换装慰亡父

唱完猪哥亮最爱的〈月弯弯〉之后，她说：“这首歌是我爸爸最喜欢的，唱给你们听，也唱给我爸爸听。”二度哽咽。她接着演唱凤飞飞的〈想要跟你飞〉，再次溃堤，工作人员赶紧递上卫生纸。她下台休息一会儿，随后换穿黑白短洋装表演猪哥亮曾说很想看的“魔术换装秀”，唱完夯曲〈姐姐〉后，她高喊“Daddy I Love You！”忍住泪水转身下台。