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謝詩堅：2黨斷交非為雪執政權 來屆大選現亂局

发布于 May 13, 2017

（槟城12日讯）政治评论员拿督谢诗坚博士认为，伊斯兰党与人民公正党在这时候断交并非为了雪州的执政权，因此他相信两党将会维持现状直到新届大选到来，当然来临大选也会出现乱局。

他今日接受媒体访问时表示，据分析，两党断交确实对公正党的冲击较大，因为公正党目前是执政雪州，一旦伊斯兰党的13个州议席抽身而出，这会导致公正党的政权变成少数政府。
他说，目前公正党也可过得安然无恙，这是因为大选即将到来，而巫统与伊斯兰党组织联合政府，在匆匆忙忙下也达不到效果，因此可见双方都会维持现状，才不会造成两党太大伤害。

他表示，从伊斯兰党长老协商理事会的文告中，并没有提及断交后不会合作，或者伊斯兰党即刻退出，因此可见伊斯兰党有留下“尾巴”，让雪州的行政议员及州议员自己决定。

他认为，现在已经来到5月，相信彼此再容忍多半年时间就有新的选举，因此目前据分析，两党现在断交，并非针对雪州的执政权，反之是针对伊斯兰党未来要走宗教路线的日子。

他直言，在放弃与反对党合作后，伊斯兰党的未来是相当含糊的，反而该党若继续与反对党合作，这也可确保势力会保持，也不会出现太多的问题。

谢诗坚指出，伊斯兰党在有这决定后是不可能有逆转趋势，而未来大选也会出现乱局，对伊斯兰党及公正党都相当不利。

他说，伊斯兰党接下来就会孤军作战，导致失去许多选票；此外，反对党阵线也会带来一定的缺陷，因为无法凝聚马来人的力量去面向巫统。“在这情况下，在伊斯兰党及反对党分裂能够明显把票数分散的话，巫统就会高枕无忧了。”

谢诗坚表示，伊斯兰党与公正党断交后并不会影响槟州竞选机制，这是因为伊斯兰党在槟州仅有一个州议席，也代表着早前反对党团结的象征。

他说，槟州有40个州议席，因此仅有一席的伊斯兰党并无法起得了作用，也无法威胁到希联在槟州的地位。他坦言，来届大选伊斯兰党不会放眼在槟州，反之会移向其他州属，在其他州属寻找出路。

他补充，现在伊斯兰党放眼5州及40个国会议席，但这是否能够做到就要看社会是否能够接受，甚至导致伊斯兰党没有任何收获及败退。


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