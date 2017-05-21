首页 新闻 北砂新闻 諧音「我愛你愛在一起」 22對情侶齊領取結婚證

諧音「我愛你愛在一起」 22對情侶齊領取結婚證

发布于 May 21, 2017
相约“520”举行婚礼及进行注册结婚的新人赖重鸿与陈枫林，领取结婚证书后与亲友团合摄。
相约“520”举行婚礼及进行注册结婚的新人赖重鸿与陈枫林，领取结婚证书后与亲友团合摄。

（本报美里20日讯）今天是5月20日，谐音“我爱你”，美里中华总商会大厅里人山人海，22对情侣选在这一个有爱的日子办理结婚登记。
美里中华总商会今天出动两名助理婚姻注册官，即蔡明建以及沈顺展，在今早9时30分开始为新人进行注册结婚仪式。
520，我爱你，美好的寓意让不少新人选择在今天步入殿堂。一对对新人喜滋滋地拿出手机自拍展示着他们拿到的结婚证。这一切，都让今天变得“有爱”起来了。
记者采访了现场多对新人，他们选择在今日登记结婚的原因都一样，就是冲着520，谐音“我爱你”这特殊的日子。此外，2017谐音“爱在一起”，且是美里升格为市12周年纪念日，吸引情侣们在这个浪漫又深具纪念性的日子注册结婚，缔结连理。
据美里中华总商会秘书处统计数据显示，前两年的“520”这一天都是工作日，去年的“520”当天，仅有4对新人来办理结婚，前年则有8对新人来办理结婚。
今日商会现场洋溢着幸福美满的气氛，除了一对新人领结婚证书，还有双方家人及亲朋好友前来为新人送上祝福。
在注册结婚仪式上，助理婚姻注册官蔡明建重复的向每一对新人表示，在结婚纸上签字后，法律上就生效，即日起就是合法夫妻关系。不管有没有进行结婚典礼，只要签字后就生效，就合法的婚姻。
此外，助理婚姻注册官沈顺展也表示，华人社会是一夫一妻制，他祝福所有新人都能白头偕老，永俗爱河。


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