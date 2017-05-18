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調侃部長所推行計劃 國陣議員討伐張健仁

发布于 May 18, 2017

（本报古晋17日讯）哥打圣淘沙区州议员张健仁参与州立法议会中参与辩论时，一开始便调侃首席部长上任不久便推出许多大型发展计划然而却让人联想到他夸大其词（Hot Air）及联想到巫统，随即引来多名国阵议员纷纷站起讨伐，双方引发争论。
他指出，首长拿督阿玛阿邦佐哈里上任不久就宣布好消息，便是宣布砂拉越收购巴贡水坝。他说，政府宣布使用25亿令吉收购水坝，加上承担该水坝债务后则总共高达85亿令吉。他质问，为何砂拉越必须要挪用砂拉越的资金去收购坐落在砂拉越的水坝？他说，该收购好比是购买主权实际上该水坝原该属于砂拉越，因为所生产的电力均出售给砂拉越，因此砂拉越可说拥有权利控制该水坝。
他是今早于州立法议会中参与州元首施政御词辩论时，如是表示。他的言论引起国阵议员纷纷站起打岔，认为他发表的“Hot Air”论存有不当，而要求收回，而议长表示的该词并不触及技术性，并建议张健仁使用其他字眼。
另一方面，他也对2009年至2015年借贷及借贷担保法令报告感到怀疑，认为州政府未明确列出州政府向联邦政府借贷的详情，部分大笔款项的项目并未被列入在内，因此感到怀疑而要求首长在总结时做出解释。


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