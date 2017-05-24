詩巫今年首4個月 電單車禍降車輛意外升

（本报诗巫23日讯）若与2016年相较，2017年首4个月在诗巫发生的电单车交通意外案例有下降的趋势，反之，涉及各类型车辆的交通意外个案，则有所上升。

诗巫警区主任赛夫巴哈里助理总监今日在2017年诗巫省达雅节道路安全运动推展礼过后，在现场受到本地媒体的询问时，披露了上述情况。

“在2016年达雅节期间，诗巫有2宗车祸发生，并导致2人命丧马路。基此，有关当局在今年的达雅节前后，将继续举办道路安全运动，借此呼吁驾驶人士提高道路安全意识，并提醒大家小心驾驶，确保人人都能安全回家。”

他表示，2016年1月至4月份，诗巫共发生778宗汽车交通意外，而2017年同一时期则有1千零42宗。至于电单车方面，2016年1月至4月份则有146宗交通意外，2017年同一时期则有130宗案例。

“与州内其它省份的交通意外情况有别，诗巫发生的交通意外一般涉及各类型汽车，而其它省份则是电单车交通意外较常见。”

与此同时，赛夫巴哈里助理总监也透露，一般上电单车交通意外经常导致死亡或严重受伤的情况。

“此外，从案例中也显示，诗巫省内的电单车交通意外，大部份发生在郊区一带，如芦仙、巴拉当路等。”

“追究其因，或许是因为郊区平日车辆较少，电单车骑士往往容易高速行驶。但在市区的情况即不同，车辆数量多，且各个路口多装设交通灯，故电单车骑士较为谨慎，尤其在路口转弯或U转之际。”