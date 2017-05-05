許道敏：若可輕易賺高回酬 大集團何須 投資經營

（本报诗巫4日讯）《卫理报》财经专栏作者许道敏表示，金钱游戏（Money Game）是目前马来西亚最火热的新闻。当民众听到快速致富的诱人信息时，请冷静思考它是不是“三高”的赚钱方式。“三高”既是高回酬、高度容易（不用思考及做事）、高速度翻本。现在的金钱游戏公司，全部都是“三高”的赚钱方式，民众必需要小心及谨慎思考。

也是京城大酒店营业经理的许道敏说，如果有人跟你介绍这些“三高”的金融产品，要多多了解，询问在这方面有深入研究及认识的朋友，获得正确的资讯。

许道敏表示，金钱游戏或快速致富的整个概念及操作的模式，是来自1919年美国的庞氏骗局（Ponzi Scheme）。庞氏当时骗了很多钱，但是从网站上看到的资料，他的下场也不是很好。

经过整百年来的进化及时代演变，快速致富已经演变成现在这种多样化的手法，但是追根究底，其原本的操作还是一样的。

他表示，据他本身所经历的事件，马来西亚在九十年代杪就有出现非常大规模的庞氏骗局，可以说是横扫全国。那时的名称叫快速致富（Get Rich Quick Scheme）。

他说，在当年，快速致富前来维持长达几十天的大规模活动，造成诗巫也有很多人的钱被骗得血本无归。那时这些公司以不同的包装来活动，但是里面的内容是一样的。要参与者只要把钱投入，不需要做什么，就可以得到很高的回酬。

据知，当年这些组织在诗巫拼命的扩散与活动，很多人都参与其中。

“当年也有很多人叫我也参一脚，而我只问对方一个很简单的问题——“你们是做什么生意的？”，对方就说没有做什么生意，只是大家把钱交进来，公司给予高回酬，很快就可以拿回本，而且赚很多，这个跟我所了解的经济学有很大的冲突。六十年代美国的诺贝尔经济学奖得主Milton Friedman曾经教导全球说，天下没有白吃的午餐。我在想，这些公司没有做生意，怎么有高回酬的钱拿出来派给人呢？我也在想，如果这么好赚，这么好做，而且能够持续下去的话，那么那些大集团的老板何必要投资那么多钱去经营木山业及板厂？他们只要拿几千万投入进去，一两年就可以高回酬地回本。所以在理论上是根本不成立的，所以我就研究他们的金字塔市场计划，原来操作是这么简单的。下线要负责去招下线，大家把钱投进去，金字塔上面的上线就分到钱。这个情况就像我的乡下老家有一个洋灰储水池，需要每天从江里用发电机抽水注满供冲凉及饮用。我在想如果有一天，水管没有水抽进来的时候，而储水池底下的洞又不断流走的话，这池在短时间内一定会干凅的。我顿时明白了这些公司的操作逻辑模式。”

他说，中国一位著名的经济专家针对金钱游戏撰文写道，任何号称没有风险，以每年、每季、每月、半月支付高回酬的任何金融产品，年获利超过200%，甚至1个月派25%的回酬，这些都不用思考，一律都是金融传销骗子。因为一年至少有20-30%的回酬才能够吸引人。

以前的公司会以没有风险来吸引人，现在的公司已经改变策略，直接跟人说有风险，所以要“快进场，赚了钱，赶快跑掉！”这也是金钱游戏玩家的经验分享。

他说，那些慢进场或慢跑掉的金钱游戏玩家，绝大多数都是烧到手，亏本的人。

他表示，玩金钱游戏的人，不可以自私的说是个人的事，因为它的后遗症最主要会造成两大损失，一个是金钱损失，二是人脉损失，因为你把家人、亲戚、好朋友都拉进来，后来亏了，虽然别人表面上说没关系，但是心里对你的诚信已经打了大折扣。这也可能造成亲朋戚友的感情分裂。

他说，这些金钱游戏的公司利用黄金、外汇、种树作为包装，其实骨子里就是个骗局。那些有贪念，将金钱游戏当作赌局，或抱着快进快出态度的人，是主要会去玩该游戏的三类人。

他说，这些金钱游戏的公司都是非常精明的人，他们总懂得钻法律漏洞。政府除了可以在执法及法律上采取行动之外，更要在教育上多多给予人民教育与资讯。

他说，国家银行网站中有列上国内有问题的公司名单，其中在国内闹得沸沸扬扬的JJPTR也在名单中；另外，民众只要在谷歌网站打入公司名字，就可以连接到全马最大的网站Lowyat.net，那里可以开贴子讨论该公司的资料及问题。

本地人在资讯上可能比较慢一些，所以要多查看外面的资讯，避免掉入金钱骗局中。

因为许道敏是《卫理报》财经专栏作者，所以当快速致富或金钱游戏来到诗巫时，他也接到很多人打电话来询问看法，他也尽量给予中肯的分析及劝告。

许道敏最后表示，国家银行今日发文告声明，将扩大责任追究对象，将展开对付所有涉及金钱游戏及金融诈骗的人士，甚至严厉对付投资计划的发起人与参与者。

也就是说，那些拉拢亲戚朋友参与金钱游戏或快速致富当下线的人，统统将被对付。