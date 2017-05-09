許贊麒：不能全靠政府 社區賦權方法反毒品

诗巫省长许赞麒（左5）主持2017年慈善夜跑挥旗礼。

（本报诗巫8日讯）诗巫省长许赞麒认为社会不能完全依靠政府与执法机构，必须赋权社区帮助打击毒品活动。

他是于昨晚在城市广场为戒毒康复中心-凯胜之家筹款的2017年慈善夜跑挥旗仪式上致词时，表示从数据中显示，砂州的毒品滥用趋势令人担忧，尤其是原本应该是国家未来栋梁的19到40岁之间的青壮年染上毒品。

他赞扬卫理毕理学院狮青会举办这项具有崇高意义的义跑活动，为凯胜之家筹款，协助扩大吸毒者的康复服务，使更多人受惠。

他指出，国家反毒机构从今年3月以来，在砂州登记了1千208宗瘾君子被监视的案例，诗巫省占97宗，其中96宗来自诗巫县，另外1宗在实兰沟。

他称，这些被监视者的年龄层，其中一人是在18岁以下，23人是在19至25岁之间，61人介于26至40岁，12人介于41至60岁。他也指出，从这些数字中，大多数被监视者的年龄是介于19至40岁之间的青壮年，他们原本应该是国家未来的栋梁。

“这些数字只是说明我们社会滥用毒品的趋势令人担忧。作为一个迈向发展中的国家，我们必须脱离毒品的威胁。”

许赞麒说，本地社会从未缺乏推行预防和灭毒的运动，不过传统的防范毒品滥用方式，例如散发传单和组织教育讲座已经不足够了，因此人们必须改变方针，采取具体措施、教育及赋予社区权力。

“我们不能完全依靠政府和执法机构，必须赋予社区权力帮助打击毒品滥用。社区赋权方法包括提高社区对毒品的各个方面认识，包括毒品对个人、家庭和社区的影响以及预防、治疗和康复方案。如果每个人都有同样的目标，合力打击毒品，社区授权计划可以顺利完成。我们需要社区领导、政府机构、国家蓝海战略非政府组织的充分合作，共同努力，产生积极的影响，确保社会免受毒品危害。”

他作为毒品消除行动委员会主席，呼吁大家同心协力，消除省内的毒品威胁。他续称，该委员会与国家反毒机构诗巫分会紧密合作，将在今年7月主办有关防止滥用毒品的社区赋权研讨会。

许赞麒希望社会领袖、乡村发展与安全委员会、睦邻委员会、宗教团体与非政府组织如青年统一机构、国际青商会、狮子会和政府机构积极参与，以便了解如何防范毒品的方案与掌握相关知识。

此外，该委员会也将进行培训计划，以授权社区推行本身的防毒计划，而不是一直依赖如国家反毒机构及警察部队。对此，省长呼吁大家共同努力，实现一个无毒品的社会！