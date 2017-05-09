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許溧根籲市長慎言 火箭指責是就事論事

发布于 May 9, 2017
埔奕区州议员陈长锋（左）与民主行动党社青团副团长许溧根摄于新闻发布会上。
埔奕区州议员陈长锋（左）与民主行动党社青团副团长许溧根摄于新闻发布会上。

（本报美里8日讯）针对美里市长俞小珊在报章上公开指责行动党总是觉得不够，只会投诉一事，民主行动党社青团副团长许溧根今日在记者会上表示，他对于市长这番言论实在不敢恭维。
他说，市长在谈话中说到行动党在事项实行中或已完成的事项还是会做出指责，许溧根奉劝市长必須“过滤”自己所说的上述言论。
他称，如果市政局能把事项完善的处理，行动党绝对不会做出无理的指责，除非事情受到敷衍的处理。
“就以水灾做例子，行动党今日凌晨又接到投诉电话指之前水灾的地方，今天又“不堪一击”再度遭遇水劫，请问市政局是否有采取任何行动？”
他披露，尽管市民也尝试联络市议员，惟市议员乃官选，非民选，人民对他们感到陌生，更不知道领养自己地区的市议员是何者，在求助无门下唯有找行动党协助，若行动党不替他们发声，还有谁可以替他们做出投诉？
许溧根强调，行动党也是“奉命行事”，因为也是市长要人民不要绝望，一直投诉到问题解决。
他直言，若市长能做好自己的本分，就不会轻易让行动党抓到把柄，且他曾说现在的市议员多做事，少说话，但却与现实是相反的，市政局只会讲、会推和会欺骗。
另外，许溧根也寻问市长有关美里鱼巴刹搬迁事项，此计划已将近6年，但只是“闻楼梯响，不见人下来”，到底市政局要花费多久时间来处理？
他说，市政局不要等到大选前才临时抱佛脚，才甘愿作出维修之类的谎言来收买民心。
他表示，倘若鱼巴刹不获得搬迁，市政局就有必要对鱼巴刹进行提升工程，例如解决水管破裂、地板湿滑及环境卫生等问题。
许溧根呼吁市政局停止在以拨款在申请当中或种种理由来推辞责任，并强调此说法是否意味着，如果市政局没有获得州政府的拨款，鱼巴刹提升工程将会遥遥无期？


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