許德忍呼籲大專生申請 嘉士伯貸學金即起受理

（本报美里21日讯）美里省华总会长许德忍呼请已获准进入大专院校或高等学府录取就读的家境清寒学生，即日起可向《嘉士伯（Carlsberg）华总教育基金》申请免息贷学金。

他是于今日在美里省华总会所召开新闻发布会指出，这项贷学金只供在大专院校就读的马来西亚公民申请，最低申请资格为马来西亚高等教育证书（STPM）、高中统考文凭或大专先修班证书。

申请者可通过华总网站（http://www.huazong.my）下载有关的申请表格，而填妥后的申请表格（3份）连同护照型近照一张，所需学业成绩单、入学或在学证件副本（须经校方核证）必须最迟于2017年6月16日前寄交各州中华大会堂。所有申请表格必须由各州的中华大会堂盖章推荐方为有效。

有关的贷学金将根据标准发放，包括申请人的家庭经济状况；申请人的学业成绩；以及申请人就读的大专院校/修读的课程。

文告指出，为确保申请人在学业完成后摊还贷学金，申请人必须由2名担保人做担保，申请人及2名担保人必须和《Carlsberg华总教育基金》签署一份合约。至于贷学金摊还期，最长为期5年，每月摊还的数额则由基金管理委员会根据贷学金的数额及摊还年限来决定。

《Carlsberg华总教育基金》今年将发放总共35份贷学金，其中20份将通过各州大会堂推荐发放，另外15份由Carlsberg公司自行遴选发放。进一步详情，可参阅刊登在华总网站的申请细则，或致电美里华总秘书处（电话：085-413248）咨询。