許女士：物價高漲 行情差粽子銷量跌

古晋三哩老巴刹许多民众在购买粽子。

（本报古晋29日讯）世道不景，今年端午节粽子销量下跌。

本报记者走访古晋市各糕点据点，获得业者反映今年端午节粽子销量比去年逊色。古晋三哩老巴刹糕点业者许女士认为，是行情不好，物价高涨所以影响了粽子的销量。

她说，本身从农历五月初一、初二开始摆卖，但至今销量没有比去年好，去年这个时候粽子已经处于热销程度。

“今年的粽子也调涨了价格，因为成本增加，但我们也没有起太多，调涨的幅度平均是数十仙，因为起太多没人买。”

许女士表示，本身平时也有卖粽子，但量不多，只有在过节的时候才提高进货量。

“我们卖的粽子口味有猪肉香菇、猪肉芋头及娘惹粽，卖得比较好的是猪肉香菇和娘惹粽。”

另一方面，实加玛许氏粽子业者表示，今年由于没有芋头供货，所以只卖香菇肉粽和叁巴肉粽。

了解到猪肉日前才调涨了价格，所以他们今年决定不起价，避免加重消费者负担。

“不过，我们平时已经很少在做，只有在端午节或接获订单时才做，因为制作粽子不容易，很耗时间，成本很重，功夫也很多。”

业者说，他们于1、2周前开始准备应付端午节的需求，不过今年的销量显然比去年少。