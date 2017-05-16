設歡迎宴會和文藝演出 習近平歡迎代表團嘉賓

中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会并致辞。（中新社）

（北京15日综合电）中国国家主席习近平14日在人民大会堂举行宴会并在国家大剧院举行文艺演出，欢迎出席“一带一路”国际合作高峰论坛的外方代表团团长及嘉宾。中国国务院副总理张高丽出席。

中新社指出，当晚6时许，出席高峰论坛领导人圆桌峰会、高级别会议的嘉宾国政要和国际组织负责人及配偶相继抵达人民大会堂。

习近平和夫人彭丽媛在大会堂二层迎宾厅迎候，同贵宾们一一握手，互致问候。在大型壁画《江山如此多娇》前，习近平和彭丽媛同外方代表团团长及配偶集体合影留念。

人民大会堂宴会厅，乐音绕梁，花团锦簇。在悠扬欢快的迎宾曲中，习近平和彭丽媛同贵宾们一同步入宴会厅。

习近平发表致辞，代表中国政府和人民热烈欢迎各位贵宾的到来。习近平指出，北京是千年古都，见证了历史的沧桑变迁。北京也是一座现代新城，随着中国发展不断展现新的风貌。北京更是一座国际化大都市，东西方不同文明时时刻刻在这里相遇和交融。北京从历史上的小城，成为今天的国际化大都市，向我们揭示了一个道理：人类生活在共同的家园，拥有共同的命运，人类历史始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。

习近平指出，2000多年前，我们的先辈们就是怀着友好交往的朴素愿望，开辟了古丝绸之路。今天，我们传承古丝绸之路精神，共商“一带一路”建设，是历史潮流的沿续，也是面向未来的正确抉择。“一带一路”建设承载着我们对文明交流的渴望，将让人类文明更加绚烂多彩；承载着我们对和平安宁的期盼，将让各国共同打造和谐家园，建设和平世界；承载着我们对共同发展的追求，将帮助各国打造甘苦与共、命运相连的发展共同体；承载着我们对美好生活的向往，将让理想变为现实，让人民幸福安康。

习近平强调，我们正走在一条充满希望的道路上。祗要我们相向而行，心连心，不后退，不停步，我们终能迎来路路相连、美美与共的那一天，我们的事业会像古丝绸之路一样流传久远、泽被后代。

宴会中，席间伴奏了来自30个参加圆桌峰会国家的曲目，体现了“一带一路”沿线不同地域文化的交流融合。

宴会后，习近平和彭丽媛同贵宾们一同前往国家大剧院观看主题为《千年之约》的文艺演出。

演出在恢弘大气的歌舞中拉开帷幕，精美的敦煌壁画，飞天的仙女，大唐盛世的百乐齐鸣，展现出古都喜迎各方宾客的盛景。两位歌唱家深情演绎《我爱你中国》和意大利民歌《我的太阳》。民乐组合演奏“碧海雅韵”呈现了海上丝绸之路的梦幻旅程。舞蹈“雀之灵”中，茶马古道上的一群孔雀翩翩起舞。钢琴独奏“北京四季”将悦耳的钢琴弹奏与屏幕上的北京绘画融为一体。芭蕾舞“水墨丝语”讲述了一位远方来客在烟雨江南邂逅一群身着青花瓷服饰的少女的故事。“群英荟萃”展示了中国戏曲绝活的斑斓绚丽。中外儿童和歌唱家齐唱“共同家园·和平颂”。演出在《歌声与微笑》的优美旋律中落幕。

马凯、王沪宁、刘延东、刘奇葆、汪洋、孟建柱、栗战书、郭金龙、杨晶、王晨、杨洁篪、郭声琨、王勇、万钢、周小川、梁振英等出席上述活动。