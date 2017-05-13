解決州內無國籍兒童問題 50次行動526申請獲批

左起为妇女、家庭与儿童发展助理部长罗茜尤诺斯、首长署法律、州及联邦关系与工程监督助理部长莎丽花哈茜达、旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林及龙芽区州议员茜梅在州议会会议休会时步出州议会大厦。

（本报古晋12日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明透露，州内人民，尤其是原住民只有在所育有的“无国籍子女”无法获得教育和政府补助的机会时，才意识到应该要为子女办理身份证明文件的重要性。

“根据我们的了解，导致无国籍儿童问题的原因包括家长没有为子女申请身份证明文件、居住地距离各县的国民登记局分局太远、贫穷、不在乎身份证明问题，直至他们的子女无法获得教育或政府补助教育时，才意识到为子女办理身份证明文件的重要性。”

她指出，为了解决州内的无国籍儿童问题，政府在2015年8月26日成立了一个特别小组，直到去年12月为止，在15个国会选区及28个州选区展开了64次的行动，接获4098份申请，其中2884份申请获批，1214份申请被拒。

“这个特别小组的服务期限将在2017年12月31日期满，小组放眼今年展开50次行动，而截至今年4月30日，小组共展开了23次行动，526份申请获批，243份申请被拒，被拒原因是有关儿童非砂州出生、无法获得社区领袖证实、为儿童申请身份证明文件的家长非儿童的亲生父母。”

陈赛明今早在砂州议会第十八届第二季度第一次会议问答环节上回答姆仑区州议员祝拜的提问时表示，州内持有“暂时居民”身份证的伊班人共347人、肯雅人439人、加央人29人、本南人27人。

“持有‘公民身份未定’的出生证及暂时身份证的砂拉越人民，包括原住民在内，其家长必须以文件自我说明是否为本国公民。因为我国公民权的签发，是根据联邦宪法第三部分为准，联邦宪法说明，一个人的家长的婚姻注册状态及公民身份是决定其子女公民身份的审核标准。国民登记局是依据家长提供的证据来发出说明一个人为‘我国国民’或‘非我国国民’的出生证。”

她说，1990年国民登记法条阐明，所有持有“公民身份未定”出生证者都会获颁“暂时居民”身份证。