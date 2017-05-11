觀音大悲殿建費龐大 大眾受促慷慨解囊

主宾天猛公拿督刘利民浴佛。

（本报诗巫10日讯）诗巫南海普陀寺主席江先土说，诗巫南海普陀寺刻正如火如荼建造观音大悲殿，惟筹建经费庞大，敬请大众慷慨解囊，使该大型建筑物早日落实。

主席江先土是在诗巫南海普陀寺于今天举行的卫塞节剪彩与浴佛典礼上致辞时这么说道。天猛公拿督刘利民受邀担任主宾。

江先土说，诗巫南海普陀寺于2012年12月动工，一步一脚印走来，已经完成了大雄宝殿、钟鼓楼的硬体设施，目前正在积极筹建观音大悲殿，他希望各阶层人士及热心人士慷慨解囊，鼎力支持。因为筹建经费庞大，建筑材料如铁、洋灰和砖块等经费不足，因此该寺呼吁各阶层的人士及善男信女，敬请大众慷慨解囊，使该大型建筑物早日落实。

“凡欲捐献者可以联系主席江先土（手机号码：0145794155）或者会长吴盈泱（手机号码：0168882155）。”

江先土说，佛历2561年的卫塞节主题是“净化社会、安国利民”。 卫塞节其实是纪念佛陀的诞生、成道和涅槃于同一天的日子。据记载，佛陀在5月的一个月圆之日诞生，35年后又在5月的一个月圆之日与菩提树下悟道，后来涅槃那天正巧也是5月的月圆日。三者并非同一天，却都有月圆的共同特点。于是，后世的佛教徒就定下在每年5月的第一个月圆日庆祝卫塞节。

他说，虽然在各国各地庆祝的方式不同，但是目的都是纪念伟大的佛陀。培植福德的意义有两个，一是为纪念佛陀伟大济世度生的精神，出家成道及至涅槃，苦口婆心，无量法门，浴佛以表报答佛恩；二是以浴佛公德，人人都能去除心中的污垢、执着、烦恼、不如意的事等等，使得身心清洁自在，把佛陀慈悲精神落实在行动上。是恶毒使每个人都有慈悲观念，净化社会觉世导良，这是浴佛的真意。