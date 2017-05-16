首页 新闻 国内新闻 衛長：避免遭撤下 廣告勿散播不實健康訊息

衛長：避免遭撤下 廣告勿散播不實健康訊息

发布于 May 16, 2017
苏巴马廉（右2）推介《2017年营养摄取指南》。左起为哈丁沙、赛夫安努亚以及莫哈末伊斯迈。
苏巴马廉（右2）推介《2017年营养摄取指南》。左起为哈丁沙、赛夫安努亚以及莫哈末伊斯迈。

（吉隆坡15日讯）卫生部长拿督斯里苏巴马廉指出，商家在打广告时切勿散播误导或不实的健康讯息，以免遭该部立即指示撤下。
他说，该部属下的医药广告局已拟定一项广告资讯指南，让业者作为参考以避免散播不恰当的健康讯息。
作为一名医生的苏巴马廉表示，曾在电视上观看一则广告，内容是一名小孩打开冰箱时映入眼帘的是健康食品，毫无感觉；然后镜头再带向第二个柜子时，小孩却因为看到满满的快餐食品而欢喜。
“我当时立即致电电视台要求撤除有关广告，原因是这类广告出现营养食品和非营养食品的比较，这是非常危险的，儿童或青少年对广告的讯息理解能力也不同。”
他说，许多业者已签署承诺遵守该部的广告资讯指南。“卫生部会时刻监督，针对任何不实、误导性和夸张的广告内容采取行动，包括要求撤除广告。”
苏巴马廉周一为东南亚营养摄取会议主持开幕，并推介《2017年营养摄取指南》时，如此指出。出席者包括卫生部副秘书长拿督赛夫安努亚、东南亚公共医疗营养协会主席郑怡祥、副主席哈丁沙和莫哈末伊斯迈。他说，今日推介的指南新增许多元素，包括各类维他命如维他命B和维他命K等均衡摄取方式。他强调，该指南并非是法令，但希望可以作为民众、食物制造业、学校或医院的参考。


  • 中国外交部长王毅与丕显拿督林玉成握手。

    出席北京一帶一路論壇 林玉成會見王毅劉振民

    （本报斯市15日讯）中国外交部长王毅在北京会见到访中国出席“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议的汶莱首相署部长兼外交与贸易部第二部长丕显拿督林玉成。 …
    May 16, 2017
    0 second read
  • 中国国务委员杨洁篪会见汶莱首相署部长兼外交与贸易部第二部长丕显拿督林玉成。

    楊潔篪林玉成北京會面 雙方高度評價中汶關係

    （本报斯市15日讯）中国国务委员杨洁篪日前在北京会见出席“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议的汶莱首相署部长兼外交与贸易部第二部长丕显拿督林玉成。 …
    May 16, 2017
    0 second read
  • 中国国家主席习近平在北京人民大会堂举行“一带一路”国际合作高峰论坛欢迎宴会并致辞。（中新社）

    設歡迎宴會和文藝演出 習近平歡迎代表團嘉賓

    （北京15日综合电）中国国家主席习近平14日在人民大会堂举行宴会并在国家大剧院举行文艺演出，欢迎出席“一带一路”国际合作高峰论坛的外方代表团团长及嘉宾。中国国务院副总理张高丽出席。…
    May 16, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭