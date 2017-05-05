衛長：若承認臭氧療法 需提供科學證據

（马六甲4日讯）卫生部长拿督斯里苏巴马廉医生说，如果要该部承认臭氧疗法，有关人士必须以有力的科学证据，向该部证明这种疗法对健康有益。

他说，卫生部认为臭氧疗法是不受承认和具有风险的疗法，而且有人因此丧生。

他今天为第8届全国卫生诊疗所咨询人员大会主持开幕后，在记者会上说：“如果他们向我们提出科学证据，而且是根据所规定的科学程序进行的证据，部门的技术及专家委员会接受的话，那么我们接受。

“如果医药界接受这是有科学根据的治疗法，并向当局注册所使用的器材，那可以（承认），不过迄今尚未有证据和没有注册。”

苏巴马廉昨天宣布卫生部禁止臭氧疗法，并指示所有商家包括诊所及美容院立即停止提供该服务。

他说，卫生科技评估组（MaHTAS）所进行的评估发现，没有科学证据显示臭氧疗法对任何疾病带来治疗效果。

此外，苏巴马廉说，基于上述疗法涉及器材及药物，卫生部将严密监督这项课题。

“所使用的器材必须在医疗器材法令下注册，所使用的肝素产品（抗凝血药物）只有医药人员可以使用，我希望有关人士不要在没有获得承认下继续提供这种疗法。”

另一方面，他说，卫生部将执行更多防范非传染疾病计划，譬如糖尿病及心脏病。

“在这项新计划下，我们将为人民提供许多健康检查，如果发现是初期发病，就给予初期治疗，劝告他们保持健康生活习惯，我们不要他们在病情严重时才求医。”