衛長：氣候轉變病毒變種 蚊症7至8月爆發高峰期

（双溪大年8日讯）气候变化和病毒变种，今年骨痛热症将会有回升迹像，而7至8月将是爆发高峰期。卫生部长拿督斯里苏巴玛廉促请民众应该加强防范，一起灭蚊！

他说，我国骨痛热症病例去年有下跌，但从去年杪及今年开始又回升，雪兰莪州一直都是全国骨痛热症最严重的地区，死亡病例高居榜首，确诊病例数字也十分惊人。

他周一在庆隆花园为新淡小主持动土礼仪式后受询时这么表示，出席者包括教育部副部长拿督卡玛纳拉登等。

他提醒民众，扑灭及防范黑斑蚊不只是执法单位责任，各阶层人民也应合力协助，确保住家及地方上环境清洁，避免成为毒蚊滋长温床。

根据卫生部的数字统计显示，国内骨痛热症疫情在今年加剧，今年1月1日至7日的骨痛热症达1663宗，比2016年12月25日至31的1329宗案例，增加334宗或25%，在今年1月1日至7日期间，骨痛热症夺走了2条人命。

与2016年最后一周相比，今年首周有10个州属的骨痛热症病例增加，分别为彭亨州增加42宗或221%、马六甲增加42宗或191%、吉打增加11宗或183%、吉隆坡与布城增加83宗或120%、柔佛增加84宗或120%、霹雳增加53宗或96%、沙巴增加24宗或75%、吉兰丹增加24宗或35%、雪兰莪增加268或47%及槟城增加6宗或19%。

苏巴玛廉说，只要诚心为印裔社会作出贡献及为国家效力，国大党欢迎任何前领袖申请加入，他是针对吉南巴东色海国会议员哥巴拉基里斯能申请加入该党作出回应时，如是表示。

“哥巴拉是于2个星期前与我接洽商谈加入国大党事宜，而我也批准了这项申请。”