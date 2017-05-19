蜆殼更新油價出錯誤 車主可憑收據索賠

（槟城18日讯）蚬壳（Shell）石油公司因更新最新油价时出现错误，导致部分驾驶人士在添油期间支付多一倍的价钱。该公司发现错误后，第一时间发帖文告知受影响事主可凭收据索取赔偿。

这起事件是周四在部分壳牌加油站发生，受影响时间在午夜12时01分至1时30分之间。针对此，蚬壳牌石油公司的官方脸书网站上发出一则帖文指出，受影响的顾客可携带收据，回到当时添油的加油站，索取赔偿。

据国内贸易、合作社及消费人事务部的宣布，接下来的一周（5月18日至24日）的最新燃料油顶价，RON 95汽油从每公升2令吉01仙，上涨7仙至每公升2令吉8仙。至于RON97则从2令吉29仙，上涨8仙至2令吉37仙；柴油涨4仙，从1令吉95仙涨至1令吉99仙。

据日落洞区壳牌石油加油站职员指出，一般上每家加油站会于每周四午夜12时，其系统会进入更新最新油价，在更新系统的缓冲期里，一般上只需耗时10分钟，而更新完毕之后，职员才能掌握最新油价。

他补充，要是油价更新之后，如果客人的添油数额出错，职员们都会第一时间发现并作出更正，惟，据他了解，槟岛范围里的该公司添油站暂时没有接获客人投诉。