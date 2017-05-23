號召伊斯蘭國共同反恐 特朗普：把他們趕出去

特朗普21日在沙特首都利雅得发表演讲，将反恐比喻为“善恶之争”，号召伊斯兰国家共同打击恐怖主义。（法新社）

（华盛顿22日综合电）美国总统特朗普21日在沙特首都利雅得发表演讲，将反恐比喻为“善恶之争”，号召伊斯兰国家共同打击恐怖主义，将恐怖分子和极端分子“赶出去”。

根据中新社指出，沙特是特朗普首次外事访问的第一站，继20日与沙特签下巨额经贸、军事大单后，特朗普21日面对五十余位伊斯兰国家领袖的演讲更加引人关注，外界想知道这位在竞选期间反复强调将穆斯林逐出美国并在上台后签署被视为“禁穆令”的移民新政的美国总统，究竟会如何定位美国与伊斯兰世界的关系。

在当天的演讲中，特朗普将打击恐怖主义称为“善恶之争”。他说，这并不是一场不同宗教信仰、不同教派、不同文化之间的战争，这场战争是野蛮的罪犯要屠戮人命，而不同宗教信仰的正直的人们要共同保护人类，“这是一场善恶之争”。

特朗普称伊斯兰教是最伟大的宗教信仰之一，同时也说恐怖主义95%的受害者是穆斯林。美国有线电视新闻网（CNN）说，特朗普的演讲明显降低了他此前的“伊斯兰恐惧症”调门。除了CNN，美国全国广播公司（NBC）、美联社、《华尔街日报》等主流媒体都指出，特朗普没有在这次演讲中使用“激进伊斯兰恐怖主义”的说法，而是号召伊斯兰国家诚实面对“伊斯兰极端主义危机”等。

美国国务卿蒂勒森20日表示，与沙特的巨额军售协议是为了加强沙特的反恐能力。特朗普21日则在演讲中明确表示，中东国家不能等着美国为其消灭敌人，而是要自己打击恐怖分子和极端分子以赢得美好未来。

特朗普说：“把他们（指恐怖分子和极端分子）赶出去，把他们赶出你们的宗教场所，赶出你们的社区，赶出你们的圣地，把他们赶出地球。”

当天，美国财政部还宣布与海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）签署打击恐怖主义融资的谅解备忘录，并由美国和沙特担任新成立的反恐怖主义洗钱中心共同主席。特朗普称之为“历史性的一步”。此外，特朗普当天还会见了巴林、卡塔尔、科威特等海合会成员国领导人以及埃及总统塞西等。

对于反恐，沙特国王莎勒曼表示，要团结一致打击极端主义，并强调伊斯兰教是和平和包容的宗教。

值得注意的是，莎勒曼和特朗普在指责伊朗的问题上保持了一致。沙特国王称伊朗利用伊斯兰教达成其政治目的，特朗普则说伊朗为恐怖分子提供武器、资金和训练。考虑到伊朗总统鲁哈尼刚刚成功连任，特朗普政府不久前又宣布将全面审查对伊政策，此番表态将为明争暗斗的沙特与伊朗关系乃至中东变局带来何种影响，还得看美国未来的实际行动。