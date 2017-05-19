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蘇萊曼：教他懂禮儀 不後悔 掌摑張秋發

发布于 May 19, 2017

（吉隆坡18日讯）“我不认为我的举动过激。这是教训他要有礼貌。”
周三晚在首相面前掌掴张秋发（David Teo）的演员苏莱曼雅辛（昵称Mat Over）事后受访时坦承，本身并不后悔当众掌掴张秋发。
“我不认为我的举动过激，这是要教训他要懂得礼仪，尤其是在领袖也是主持人的面前。”
“我不后悔，因大卫（张秋发）的态度是不尊重首相和主持人罗斯央诺。身为马来西亚人，我们理应要懂得礼仪和尊重他人。”
在周三晚于首相官邸举行的国家转型2050（TN50）与艺术工作者的对话会上，本地著名马来电影人——马特威（Metrowealth）首席执行员拿督张秋发在获得机会发言时，直指在圆形台上的主持人只给予前排的出席者提问和发表看法，却忽视四周后方的出席者，而在主持人要求张秋发在首相面前要自律，接着就让他开始发言之际，苏莱曼突然从出席者席中箭步趋前掌掴张秋发，震惊四座。
事情发生得很突然，而在旁的警卫立刻介入拉开两人并将他们请出场外。这场风波经现场出席者摄录后放上社交媒体，迅速广传而引起关注。
事后，首相拿督斯里纳吉与主持人罗斯央缓和了局面，便让对话会继续进行。而张秋发与苏莱曼在较后也重返会场，并在首相面前握手言和。


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