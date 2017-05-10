蔡青團27日辦 雙親節敬老晚宴

(美里9日讯）为了传承孝道的中华优良文化美德，美里蔡氏公会青年团将於本月27日（星期六），晚上6時30分于歌伦百乐酒店举办”双亲节敬老晚宴”，希望各宗亲踊跃出席有关晚宴。

此项双亲节晚宴为该会历年来首次举办，目的除了能够让该会宗亲们有个促进亲子关系的平台外，也同时希望可以传承中华文化孝敬双亲美德，进而塑造一个有爱心及有孝心的社会。

有鉴于此，该青年团希望可以获得宗亲长辈们的大力支持，使得此项晚宴圆满成功举办。

晚宴将以售卖餐券方式进行，每人凭餐券入场。目前晚宴餐券已在售卖中，餐券共分为两种，即普通券40令吉（一人）及赞助券，敬请各位宗长们积极的响应这项活动。

当天晚宴除了备有娱性节目外，也将会有双亲节切蛋糕仪式、幸运抽奖、卡拉OK及颁发红仪予该会三位最年长男与女宗长。

有欲购买餐券或欲询问进一步详情之宗亲，可联络筹备会主席传晋（019 844 7447）或餐券主任立贤（016 876 2823）。

为了使得此项活动能够成功圆满举行，该青年团则成立了以下筹备阵容:

筹备会主席: 传晋

秘书：明佑

财政：常健

节目：天赐

招待：燕晶

票务：立贤

司仪：田毓、丽妮

总务：传愿

摄影：丽玲

场地：国明

食物：传贵

宣传: 传晋



