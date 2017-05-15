蔡義來：JJPTR集資額逾17億 若證據足必對付創辦人

蔡义来（右3）为新急救电单车主持推介仪式，右起为蓝文龙、安华奥玛、安峇拉甘、关志庭。

（槟城14日讯）警方目前正追查“解救普通人”（JJPTR）投资计划创办人李宗圣的下落，并相信他目前仍在国内。

蔡义来提及，目前针对JJPTR向警方做出的投报共有两项，其中一项民众作出的投报，另一项是查案官的投报，报案内容提及该公司涉及约17亿令吉交易。无论如何，该数额确实数目，仍处于初步调查阶段，蔡义来不排除真正所涉及的款项，可能超越目前的发现。

他也提及，虽然暂时还未对JJPTR创办人李宗圣采取行动，但联署调查团目前正查阅所收集的公司资料，并从中寻找线索，一旦找到足够证据，必会对创办人采取行动。他是出席人民社区警务组织交流聚餐会后，受询及JJPTRN案件调查进展时，如是指出。

他也指，之前在霹雳路总部被带走的19名员工在录口供后都已获释，此外这次的逮捕是由武吉阿曼特警与另3个团体合作进行，而槟城警方只是提供协助，因此不便再多透露。

由于公众对警员带着敬而远之的心态，许多时候民众因担心麻烦而不愿找警方，反而是向民间的人民社区警务组织求助，甚至提供罪案情报。

蔡义来认为，人民社警不但有助减缓治安问题，也能帮助近期内日益增加的中国游客，在他们遇上问题时可以成为翻译员，给游客们留下好印象。

人民社警全国主席关志庭也在会上表示，该会已获准拥有自己的对讲机平台，为了继续强化该会与警方的合作，该会将会免费提供对讲机予任何一间需要的警局，让警方能接获来自该会的通报。他指该会成立至今已扩大不少，现在该会拥有大约60万令吉的巡逻与拯救装备，包括3辆救护车，同时还提供10仙的士服务，帮忙载送贫困和行动有难的公众到医院。

另外，该会也将在今天正式启用4辆急救摩托车，在意外发生后能第一时间赶往现场对伤者进行急救。出席大会者，尚有槟州东北县警区主任安华奥玛助理总监、西南县警区主任安峇拉甘警监，以及槟州人民社警主席蓝文龙。