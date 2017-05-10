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菲籲加速推進RCEP協商 盼年底前達成實質結論

发布于 May 10, 2017

（菲律宾马尼拉9日综合电）菲律宾贸易部长洛佩兹敦促区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判代表加速协商，并重申在今年底之前达成“实质结论”的必要性。

洛佩兹周一在RCEP贸易谈判委员会第十八次会议开幕式上指出，自2012年RCEP谈判启动以来，参与国已谈了17轮，RCEP进入第十八轮谈判是一个里程碑。
他说，尽管面对挑战，谈判正在取得进展，各方此前已完成有关中小企业、经济与技术合作以及竞争原则的协商，距离达成全面协定已越来越近，现在应尽快设法解决剩余问题。

他说：“我们必须维持动力继续寻找前进的道路。为此，我鼓励谈判员加速谈判，在不牺牲质量与长期经济利益的情况下，于今年底之前就这项高素质与可靠的协定达成实质结论。”

RCEP由亚细安10个成员国发起，并邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和印度六个对话伙伴国共同参与。这项协定涵盖人口占全球45% 或约35亿人，贸易总量占全球40%。对亚细安而言，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）因美国突然宣布退出而戛然而止，推进RCEP更显重要。作为今年的亚细安轮值主席国，菲律宾致力于加速推进RCEP。

洛佩兹说，RCEP能为所有有关各方带来许多机遇，同时也是务实的，考虑到每一个参与国的发展水平与国情。
他指出，在贸易保护主义在世界一些地区抬头之际，展现推进RCEP的政治意愿已变得越来越重要。

他说：“RCEP是唯一的选择。它应该成为我们突显国际贸易发展性功能的重要示范，最终将惠及广泛经济层面，为我们的人民创造更多就业岗位与商业机会。”

上月29日，亚细安成员国领导人在第30届亚细安峰会闭幕式上，对RCEP谈判已取得的进展表示欢迎。


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